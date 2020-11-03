В Раде должны подписать обращение об отставке судей КСУ, – нардеп от "Слуги народа"
Большинство депутатов фракции "Слуга народа" поддерживают законопроект президента относительно Конституционного Суда. В то же время в Верховной Раде должны подписать обращение от нардепов к судьям КСУ – чтобы они добровольно ушли в отставку.
Такой вариант будет самым быстрым в решении кризиса и будет соответствовать конституции. Об этом в эфире 24 канала сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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Голосование за законопроекты
Она отметила, что из 17 случаев COVID-19 у нардепов и особые мнения отдельных депутатов для голосования за законопроект президента нужны так называемые внешние плюсы.
Необходимо использовать все возможные пути для преодоления кризиса, в том числе и законопроект, который инициировал Дмитрий Разумков и альтернативные, которые изменили кворум при принятии решений КСУ, считает депутат.
Однако пока ни один законопроект не прошел профильный комитет. Вероятно, спикер будет говорить с представителями фракций о том, чтобы проголосовать за законопроект, который он инициировал,
– рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа".
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По словам Евгении Кравчук, президент неоднократно говорил, что пока Верховная Рада работает на государственные интересы и людей – то она будет работать. Однако если в этом будут сомнения, то он воспользуется соответствующим шагом, сказала нардеп. По мнению Кравчук, Верховная Рада попытается найти консолидированный выход из соответствующей ситуации.
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