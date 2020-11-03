Большинство депутатов фракции "Слуга народа" поддерживают законопроект президента относительно Конституционного Суда. В то же время в Верховной Раде должны подписать обращение от нардепов к судьям КСУ – чтобы они добровольно ушли в отставку.

Такой вариант будет самым быстрым в решении кризиса и будет соответствовать конституции. Об этом в эфире 24 канала сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Голосование за законопроекты

Она отметила, что из 17 случаев COVID-19 у нардепов и особые мнения отдельных депутатов для голосования за законопроект президента нужны так называемые внешние плюсы.

Необходимо использовать все возможные пути для преодоления кризиса, в том числе и законопроект, который инициировал Дмитрий Разумков и альтернативные, которые изменили кворум при принятии решений КСУ, считает депутат.

Однако пока ни один законопроект не прошел профильный комитет. Вероятно, спикер будет говорить с представителями фракций о том, чтобы проголосовать за законопроект, который он инициировал,

– рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа".

Распустит ли Зеленский парламент

По словам Евгении Кравчук, президент неоднократно говорил, что пока Верховная Рада работает на государственные интересы и людей – то она будет работать. Однако если в этом будут сомнения, то он воспользуется соответствующим шагом, сказала нардеп. По мнению Кравчук, Верховная Рада попытается найти консолидированный выход из соответствующей ситуации.

Справка. Владимир Зеленский заявил, что в случае политического коллапса в Украине из-за невозможности прийти к согласию по законопроекту относительно КСУ, возможен и роспуск парламента. Подробнее о скандале вокруг решения Конституционного Суда о декларировании – читайте в материалах 24 канала.