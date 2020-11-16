В течение текущей пленарной недели (17 – 20 ноября) Верховная Рада не будет рассматривать ни один из законопроектов по Конституционному Суду. Эти документы должны помочь Украине выйти из кризиса. Скорее всего, это произойдет уже 1 декабря, если не будет внеочередного заседания.

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16 ноября стала известна повестка дня на будущей пленарной неделе. И в ней нет ни одного из законов, которые касались разрешения кризиса с отменой незаконного обогащения и вообще ситуации вокруг Конституционного Суда. Об этом сообщает "Украинская правда".

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Ресурс со ссылкой на собеседников в различных фракциях Рады добавляет, ни президентский закон о роспуске Конституционного суда, ни законопроект спикера Дмитрия Разумкова относительно восстановления норм о незаконном обогащении на этой пленарной неделе рассматривать не планируют.

У "слуг" – внутри конфликт. Голосов за закон Зеленского нет, а Офис делает все, чтобы закон Разумкова также не голосовали. Все выходные лидеры СН обзванивали другие фракции и предлагали вообще не проводить заседание, мол, Разумков и Стефанчук заболели,

– отметил один из оппозиционных нардепов.

Правда, по его словам, против отмены сессионной неделе категорически против была вице-спикер Елена Кондратюк. Она провела согласовательный совет и будет руководить пленарным заседанием во вторник, 17 ноября.

Заметим, как сообщила Кондратюк, из-за вспышки коронавируса заседание во вторник будет единственным на этой неделе. Такую же информацию обнародовал депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. По его словам, со среды Рада может уйти работать в комитеты.

Итак, при таких условиях решение конституционного кризиса откладывается как минимум до следующей пленарной неделе, то есть до 1 декабря. Также есть вероятность ради этого созыва внеочередного заседания.

"Пока не видно, чтобы Офис пытался решить кризис. Коммуникации с Разумковым нет. И на этой неделе в рассмотрение законов о КСУ заходить не будут", – отметил собеседник издания, близкий к спикеру Рады.

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27 октября Конституционный Суд Украины отменил антикоррупционную реформу

– ликвидировал положения об уголовной ответственности за ложное декларирование и отменил именно электронное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение суда может значительно ухудшить сотрудничество с международными партнерами. Он назвал решение суда "направленным против Украины". Президент внес в Верховную Раду законопроект о роспуске всех судей.

В то же время председатель парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект. В нем он предлагает восстановить права НАПК, которую отменил Конституционный Суд.

На ситуацию отреагировали и в ЕС. Там заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.



КСУ отменил электронной декларации: все детали / Инфографика 24 канала