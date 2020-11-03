Верховная Рада приняла за основу проект закона о повышении штрафов за неношение масок в общественных местах, в частности в транспорте и заведениях общепита. Речь идет о законопроекте №3890.

Подробнее о голосовании

Соответствующий проект закона вынесли на голосование в сессионном зале 3 ноября. Голосование проходило по сокращенной процедуре. Об этом пишет 24 канал.

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Проголосовал за законопроект 251 нардеп, против никто не высказался, воздержались 47 парламентариев. Не голосовали 46 человек. Всего участие в процессе приняли 344 народных избранника.

Поскольку проект закона приняли за основу, документ еще ожидает второе чтение.

Что предусматривает этот проект закона

Штрафы будут платить не только владельцы общественных заведений или транспорта, но и обычные люди.

Штрафы для обычных граждан будут в размере от 170 до 255 гривен (от 10 до 15 необлагаемых минимумов).

(от 10 до 15 необлагаемых минимумов). Для юридических лиц штрафы будут от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 гривен – 5 100 гривен).

За что будут штрафовать юрлиц

за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надлежащих средств защиты, в частности масок и респираторов.

за непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

Как объясняют закон его инициаторы

Перед голосованием во время согласительного совета парламента председатель профильного комитета и один из авторов Денис Монастырский подчеркнул, что нынешнее количество больных говорит о необходимости введения дополнительной административной ответственности за неношение защитных масок.

В Верховную Раду подали и альтернативный проект закона №3891. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности должен был его рассмотреть в среду, 4 ноября.

Заметим, что еще в июне Кабмин объявил о намерении ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещениях и транспорте.

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