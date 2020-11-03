Рада сделала первый шаг к повышению штрафов за отсутствие масок в общественных местах
Верховная Рада приняла за основу проект закона о повышении штрафов за неношение масок в общественных местах, в частности в транспорте и заведениях общепита. Речь идет о законопроекте №3890.
Подробнее о голосовании
Соответствующий проект закона вынесли на голосование в сессионном зале 3 ноября. Голосование проходило по сокращенной процедуре. Об этом пишет 24 канал.
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Проголосовал за законопроект 251 нардеп, против никто не высказался, воздержались 47 парламентариев. Не голосовали 46 человек. Всего участие в процессе приняли 344 народных избранника.
Поскольку проект закона приняли за основу, документ еще ожидает второе чтение.
Что предусматривает этот проект закона
- Штрафы будут платить не только владельцы общественных заведений или транспорта, но и обычные люди.
- Штрафы для обычных граждан будут в размере от 170 до 255 гривен (от 10 до 15 необлагаемых минимумов).
- Для юридических лиц штрафы будут от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 гривен – 5 100 гривен).
За что будут штрафовать юрлиц
- за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надлежащих средств защиты, в частности масок и респираторов.
- за непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.
Как объясняют закон его инициаторы
Перед голосованием во время согласительного совета парламента председатель профильного комитета и один из авторов Денис Монастырский подчеркнул, что нынешнее количество больных говорит о необходимости введения дополнительной административной ответственности за неношение защитных масок.
В Верховную Раду подали и альтернативный проект закона №3891. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности должен был его рассмотреть в среду, 4 ноября.
Заметим, что еще в июне Кабмин объявил о намерении ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещениях и транспорте.
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