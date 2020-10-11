Врач Трампа заявил, что президент уже не заразен
Президент США Дональд Трамп, у которого 2 октября диагностировали коронавирус, больше не заразен. Он не представляет угрозы для окружающих.
Что известно о выздоровлении Трампа
Множество высококачественных тестов показали, что вирус в организме американского лидера уже не развивается. Об этом говорится в докладной записке врача президента Шона Конли.
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По словам медика, Трамп отвечает критериям центров по контролю и профилактике заболеваний. Это позволяет ему прекратить самоизоляцию.
Утренний тест (на наличие COVID-19 – 24 канал) показал, что президент больше не представляет опасности для других в плане передачи (вируса – 24 канал),
– заявил Конли.
Врач заверил, что наблюдать за состоянием Трампа будут по мере его возвращения к активному графику.
Добавим, накануне американский президент заявил, что после полного выздоровления готов стать донором плазмы крови для других больных.
Коротко о коронавирусе у Трампа
- Президент три дня находился в военно-медицинском госпитале имени Уолтера Рида.
- Трамп постоянно заявлял, что чувствует себя хорошо и хотел, чтобы его раньше выписали из госпиталя.
- 5 октября глава США вернулся в Белый дом. Американские СМИ заявляли, что после возвращения президента в резиденцию многие работники заразились коронавирусом.
- На девятый день болезни, 10 октября, Трамп без маски провел предвыборный митинг.