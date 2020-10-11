Президент США Дональд Трамп, у которого 2 октября диагностировали коронавирус, больше не заразен. Он не представляет угрозы для окружающих.

Что известно о выздоровлении Трампа

Множество высококачественных тестов показали, что вирус в организме американского лидера уже не развивается. Об этом говорится в докладной записке врача президента Шона Конли.

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По словам медика, Трамп отвечает критериям центров по контролю и профилактике заболеваний. Это позволяет ему прекратить самоизоляцию.

Утренний тест (на наличие COVID-19 – 24 канал) показал, что президент больше не представляет опасности для других в плане передачи (вируса – 24 канал),

– заявил Конли.

Врач заверил, что наблюдать за состоянием Трампа будут по мере его возвращения к активному графику.

Добавим, накануне американский президент заявил, что после полного выздоровления готов стать донором плазмы крови для других больных.

Коротко о коронавирусе у Трампа