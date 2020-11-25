Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что нынешние зарплаты медиков недостаточны для того, чтобы удержать их в Украине. Он настаивает, чтобы в бюджете на 2021 год заложили минимальную зарплату для медицинских работников на уровне 22 – 25 тысяч гривен.

Все, что хорошее есть в украинской медицине – это работники, поэтому нужно сделать все, чтобы они прекратили выезжать за границу работать. Об этом Максим Степанов заявил в эфире 5 канала.

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Он подчеркнул, что Польша, Чехия, Германия и другие государства снижают барьеры, чтобы привлекать медработников. Одним из главных факторов, почему туда едут медики, является зарплата.

Не может страна платить зарплату, как мы в течение 29 лет. Средняя оплата получается 8 тысяч гривен. Именно поэтому мы подчеркиваем принятие адекватного бюджета на 2021, чтобы заработная плата врача начиналась от 22 – 25 тысяч гривен,

– заявил глава Минздрава.

Чиновник убежден, что это один из главных факторов, которые помогут остановить отъезд украинских медиков за границу.

Насколько это реально