Степанов настаивает, чтобы медики с 2021 года получали от 22 тысяч гривен
Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что нынешние зарплаты медиков недостаточны для того, чтобы удержать их в Украине. Он настаивает, чтобы в бюджете на 2021 год заложили минимальную зарплату для медицинских работников на уровне 22 – 25 тысяч гривен.
Все, что хорошее есть в украинской медицине – это работники, поэтому нужно сделать все, чтобы они прекратили выезжать за границу работать. Об этом Максим Степанов заявил в эфире 5 канала.
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Он подчеркнул, что Польша, Чехия, Германия и другие государства снижают барьеры, чтобы привлекать медработников. Одним из главных факторов, почему туда едут медики, является зарплата.
Не может страна платить зарплату, как мы в течение 29 лет. Средняя оплата получается 8 тысяч гривен. Именно поэтому мы подчеркиваем принятие адекватного бюджета на 2021, чтобы заработная плата врача начиналась от 22 – 25 тысяч гривен,
– заявил глава Минздрава.
Чиновник убежден, что это один из главных факторов, которые помогут остановить отъезд украинских медиков за границу.
Насколько это реально
- Пожалуй, всем, даже очень удаленным от медицинской сферы, хотелось бы, чтобы медики получали достойные зарплаты и не были вынуждены брать взятки. Впрочем, сейчас такое резкое повышение выглядит не слишком вероятным.
- По подсчетам, в Украине работают более 200 тысяч медиков. Если даже каждому из них дать минимальные 22 тысячи гривен, за год это получится около 53 миллиардов.
- Найти такие деньги во время кризиса очень сложно, особенно учитывая, что, например, сферы культуры, науки, образования и многие другие недофинансированы.
- На 2021 Кабмин предлагает в проект госбюджета 1 триллион 350 миллиардов, поэтому лишь часть зарплат медиков составит 4%. Это не говоря уже о других расходы на медицину – оборудование, ремонт больниц, лекарственные средства и другие.
- В 2020 году много денег с коронавирусного фонда потратили на строительство дорог. Кто-то скажет, что их можно было бы отдать медикам. Это действительно так, но не стоит забывать, чего эти деньги стоили госбюджету – по прогнозам дефицит к концу года составит более 300 миллиардов гривен.
- На 2021 дефицит уже заранее закладывают на сумму более 270 миллиардов гривен. Поэтому более актуальный вопрос – где взять деньги, чтобы покрыть хотя бы запланированные расходы.
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