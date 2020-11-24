Врачи и журналисты в Беларуси организовали акцию солидарности из-за задержания их коллег. Они стали к стенке, держа в руках плакаты "0 промилле".

Врача Артема Сорокина задержали из-за якобы разглашения медицинской тайны. Сейчас он находится в СИЗО КГБ. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

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Медик опроверг заявления властей о том, что погибший активист Роман Бондаренко был в нетрезвом состоянии во время драки.

Справка. Артем Сорокин – врач высшей категории, работает анестезиологом-реаниматологом в машине скорой помощи.

Его коллеги выступили против уголовного преследования Артема Сорокина.

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Протест журналистов

Такую же акцию устроили и сотрудники издания TUT.BY. Их коллега Екатерина Борисевич также находится в СИЗО КГБ. Ее, как и Артема Сорокина, подозревают в "разглашении врачебной тайны, что повлекло тяжкие последствия".

Само издание TUT.BY. опубликовало соответствующий документ, который доказывает, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя.

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