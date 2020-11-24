В Беларуси врачи и журналисты стали к стенке, требуя освободить коллег: фото, видео
Врачи и журналисты в Беларуси организовали акцию солидарности из-за задержания их коллег. Они стали к стенке, держа в руках плакаты "0 промилле".
Врача Артема Сорокина задержали из-за якобы разглашения медицинской тайны. Сейчас он находится в СИЗО КГБ. Об этом сообщает "Радыё Свабода".
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Медик опроверг заявления властей о том, что погибший активист Роман Бондаренко был в нетрезвом состоянии во время драки.
Его коллеги выступили против уголовного преследования Артема Сорокина.
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Протест журналистов
Такую же акцию устроили и сотрудники издания TUT.BY. Их коллега Екатерина Борисевич также находится в СИЗО КГБ. Ее, как и Артема Сорокина, подозревают в "разглашении врачебной тайны, что повлекло тяжкие последствия".
Само издание TUT.BY. опубликовало соответствующий документ, который доказывает, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя.
Смерть Романа Бондаренко: что известно
- Роман Бондаренко умер 12 ноября после жестокой драки с неизвестными мужчинами в масках.
- Все началось после того, как Роман сделал замечанием людям, которые срезали с деревьев бело-красно-белые ленты.
- Очевидцы рассказывают, что неизвестный схватил парня и со всей силы отбросил к горке на площадке. В итоге активист сильно ударился головой. Из-за тяжелых травм врачи не смогли спасти жизнь Романа.
- Попрощались с активистом 20 ноября и похоронили на Северном кладбище Минска.
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