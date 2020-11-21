В течение 21 ноября пророссийские боевики снова прибегли к вооруженным провокациям. Так, враг применил автоматический станковый гранатомет.

Неспокойно было недалеко от населенного пункта Водяное. Об этом сообщили в штабе ООС.

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В штабе подчеркнули, что неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали.

На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина. К счастью, боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как прошли сутки на Донбассе

За прошедшие сутки, 20 ноября, оккупационные войска 7 раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Враг стрелял неподалеку:

Шумов;

Каменки;

Водяного;

Пищевика;

Павлополя;

Авдеевки.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты осуществили дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.