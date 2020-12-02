Во время боя менять человека некорректно, – Шмыгаль об отставке Степанова
Денис Шмыгаль прокомментировал слухи о возможном увольнении главы Министерства здравоохранения Максима Степанова. Премьер-министр считает, что сейчас менять министра некорректно.
Свое отношение к замене главы Минздрава Денис Шмыгаль прокомментировал в интервью"Кореспонденту".
Читайте также Это какие-то слухи, – Корниенко о вероятной отставке Степанова
В частности, премьер высказался относительно информации СМИ о планах якобы назначить главного санитарного врача Виктора Ляшко на место Степанова.
Сейчас борьба с коронавирусом в разгаре. Во время боя менять человека некорректно, как и создавать информационное давление на него относительно возможной отставки,
– отметил Шмыгаль.
Он также добавил, что с уважением относится к своей команде, поэтому "комментировать слухи о кадровых ротациях не хочет и не будет".
Что известно о заявлениях об отставке Степанова
- Ранее нардеп Ярослав Железняк утверждал, что отставку Степанова якобы уже согласовали в правительстве.
- Однако впоследствии в комитете Рады по вопросам здоровья нации отметили, что вопрос отставки Степанова не рассматривали.
- Глава комитета Ольга Стефанишин предположила, что вместо Степанова Минздрав может возглавить главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил против отставки министра.
Поделиться новостью