Денис Шмыгаль прокомментировал слухи о возможном увольнении главы Министерства здравоохранения Максима Степанова. Премьер-министр считает, что сейчас менять министра некорректно.

Свое отношение к замене главы Минздрава Денис Шмыгаль прокомментировал в интервью"Кореспонденту".

Читайте также Это какие-то слухи, – Корниенко о вероятной отставке Степанова

В частности, премьер высказался относительно информации СМИ о планах якобы назначить главного санитарного врача Виктора Ляшко на место Степанова.

Сейчас борьба с коронавирусом в разгаре. Во время боя менять человека некорректно, как и создавать информационное давление на него относительно возможной отставки,

– отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что с уважением относится к своей команде, поэтому "комментировать слухи о кадровых ротациях не хочет и не будет".

Что известно о заявлениях об отставке Степанова