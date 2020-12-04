Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет, что транспорт в Украине продолжит работать даже тогда, когда в государстве введут более жесткую форму карантина. По его словам, транспорт не является главным источником активного распространения COVID-19.

Кроме того, глава Кабмина подтвердил то, что до конца декабря в Украине не планируют вводить локдаун, по всей территории государства продолжит действовать оранжевая зона. Об этом Денис Шмыгаль рассказал во время традиционного часа вопросов к правительству, информирует 24 канал.

Важно Локдаун в Украине может начаться в январе, – Шмыгаль

Если говорить о введении более жестких мер, то очевидно, что если будет ухудшение ситуации, то мы можем поднять этот вопрос в начале января. Относительно того, будет ли работать транспорт, – будет: и авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантине,

– подчеркнул премьер.

Шмыгаль добавил: все научные исследования показывают, что транспорт не является главным источником активного распространения пандемии.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов пояснял, что закрытие транспорта не повлияет на эпидемиологическую ситуацию. По его мнению, во время локдауна в общественном транспорте не будут возникать так называемые "часы пик", поэтому нарушений карантина почти не будет.

Также министр инфраструктуры Владислав Криклий отмечал: он будет настаивать на том, чтобы транспорт оставался рабочим в период локдауна.

Лишь глава МВД Аваков ранее допускал прекращение железнодорожного и междугороднего сообщения в случае тотального локдауна.

Что говорят о введении локдауна в Украине

И министр здравоохранения Максим Степанов, и премьер Денис Шмыгаль заявили, что в декабре жесткий карантин, вероятнее всего, вводить не будут. К рассмотрению этого вопроса могут вернуться в январе.

Сейчас же, по словам Степанова, медицинская система выдерживает нагрузку, связанную с COVID-19.

А вот в январе локдаун могут ввести сразу на 3 недели.