Неожиданность произошла во время онлайн-заседания депутатов из комитета культуры парламента Литвы. За спиной одного из избранников – Пятраса Гражулиса появился голый мужчина.

Гражулис лишь на мгновение включил камеру во время конференции

"Голый эпизод" произошел на 13-й минуте онлайн-встречи. Об этом пишет LRT.

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Депутат от "Порядка и справедливости" лишь на мгновение включил камеру. Он засомневался, слышат ли его и на помощь ему поспешил неизвестный раздетый мужчина. Гражулис тут же выключил изображение, однако участники встречи все же увидели незнакомца.

Коллеги раскритиковали инцидент с Гражулисом

Несмотря на то, что присутствующие на онлайн-конференции спокойно отреагировали на эпизод, однако коллегу впоследствии все-таки раскритиковали. Так, председатель комитета по культуре Витаутас Юозапайтис подчеркнул, что люди, которые находятся рядом во время онлайн-встреч политиков, могут изрядно повредить их репутации.

Безусловно, это обязанность каждого члена парламента – обеспечить, чтобы ни один лишний человек не появился во время встречи. Это вопрос, почему они полуголые в рабочее время. Конечно же, вы можете сказать, что это личная жизнь каждого, но вы же подключены к собранию Сейма,

– возмутился Юозапайтис.



Мужчина появился за спиной депутата / Фото из фейсбука Андриуса Тапинаса

Это интересно! Гражулис известен в Литве своими гомофобскими высказываниями.

Смотрите видео с онлайн-конференции с участием Гражулиса: