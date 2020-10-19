Во время протестов в Беларуси задержали более 200 человек
Во время протестов в Беларуси 18 октября задержали по меньшей мере 243 человека. Больше всего задержаний происходило на "Партизанском марше".
Среди задержанных есть журналисты. Об этом сообщили в правозащитном центре "Вясна".
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Где задерживали протестующих
- Больше всего митингующих задержали в Минске;
- Кроме того, задерживали митингующих в Витебске;
- Бресте;
- Гродно;
- Гомеле;
- Дзержинске и других городах;
Что известно о "Партизанском марше"
В Минске состоялось "партизанское шествие", в котором приняли участие около 10 тысяч человек. Марш получил такое название, потому что начался с Партизанского проспекта. Белорусы шли колонной и скандировали "Хабаровску – привет" и "Жыве Беларусь".
Что происходит в Беларуси: последние события
- 18 октября силовики вновь применили спецсредства и силу против митингующих. В Минске раздавались взрывы и выстрелы.
- 17 октября в Беларуси прошли марши женщин и студентов. Силовики в очередной раз задерживали молодежь.
- Кроме того, в МВД Беларуси сообщили, что могут применять против демонстрантов огнестрельное оружие.
- Ранее лидер белорусской оппозиции Тихановская поставила ультиматум действующему самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Оппозиционерка 13 октября заявила: если в течение 13 дней политик не выполнит требования протестующих, на улицы выйдет вся Беларусь.