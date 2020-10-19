Во время протестов в Беларуси 18 октября задержали по меньшей мере 243 человека. Больше всего задержаний происходило на "Партизанском марше".

Среди задержанных есть журналисты. Об этом сообщили в правозащитном центре "Вясна".

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Где задерживали протестующих

Больше всего митингующих задержали в Минске;

Кроме того, задерживали митингующих в Витебске;

Бресте;

Гродно;

Гомеле;

Дзержинске и других городах;

Что известно о "Партизанском марше"

В Минске состоялось "партизанское шествие", в котором приняли участие около 10 тысяч человек. Марш получил такое название, потому что начался с Партизанского проспекта. Белорусы шли колонной и скандировали "Хабаровску – привет" и "Жыве Беларусь".

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