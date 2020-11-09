Во время протестов в Беларуси задержали более тысячи человек: среди них есть известные люди
В Беларуси до сих пор продолжаются протесты. На 92-й день задержали более одной тысячи митингующих на Марше народовластия.
Больше всего задержаний произошло в Минске. Такие данные обнародовала правозащитная организация "Вясна".
Что было вчера Жесткие задержания и спецтехника на улицах: протесты в Беларуси 8 ноября – фото, видео
Еще несколько десятков человек взяли под стражу в других городах страны:
- Гомели,
- Витебске,
- Бобруйске и тому подобное.
С 12 часов дня и до 02 ночи понедельника, 9 ноября, задержали всего 1023 человека. Этот список постоянно дополняется. Среди задержанных есть и известные люди:
- "Мисс Беларусь 2008" Ольга Хижинкова,
- серебряный призер Олимпиады 2008 года Андрей Кравченко,
- ведущий популярной детской программы Александр Жданович.
Последнего схватили, когда он вступился за женщину, на которую кричал милицейский.
Задержание в Минске / Фото с телеграм-канала "Белые халаты"
Что известно о протестах 8 ноября
- Белорусы вышли на Марш народовластия 8 ноября. Перед его началом власти стянули в центр Минска силовиков и спецтехнику.
- Милицейским кордоном оцепили несколько центральных улиц и площадей. Задерживать людей начали еще на подходах к центру города.
- Части групп митингующих все же удалось пройти в центр города. Акции продолжились до позднего вечера. Часть людей взяли под стражу во время локальных митингов во дворах жилых кварталов.
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