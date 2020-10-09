Во время протестов в Кыргызстане начались кровавые столкновения: слышны выстрелы – видео
В столице Кыргызстана акции протеста переросли в кровавые столкновения. Митингующие не только начали драться, но и забросали друг друга камнями и бутылками.
Очевидцы событий заявляют, что слышали даже выстрелы. Об этом сообщает 24.kg.
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Что сейчас происходит в столице Кыргызстана
Известно, что столкновения вспыхнули в столице Кыргызстана городе Бишкек. Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-депутата Садыра Жапарова подрались на площади Ала-Тоо.
В ход пошли не только кулаки, но и камни и бутылки. СМИ сообщают, что на площади Ала-Тоо слышны звуки стрельбы.
Гильзы, которые остались после столкновений: смотрите видео
Почему в Кыргызстане вспыхнули протесты: главное
- Люди вышли на улицы, ведь считают результаты парламентских выборов сфальсифицированными. Демонстранты захватили здание парламента и офис президента.
- Митингующих разгоняли тяжелой техникой и силой. В беспорядках погиб один человек, а пострадавших уже насчитали более 1000.
- Впоследствии ЦИК все же не признала результаты голосования. Между тем Россия, воспользовавшись ситуацией, ввела свою военную базу в Кыргызстане в режим "противодействия терроризму".