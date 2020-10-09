В столице Кыргызстана акции протеста переросли в кровавые столкновения. Митингующие не только начали драться, но и забросали друг друга камнями и бутылками.

Очевидцы событий заявляют, что слышали даже выстрелы. Об этом сообщает 24.kg.

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Что сейчас происходит в столице Кыргызстана

Известно, что столкновения вспыхнули в столице Кыргызстана городе Бишкек. Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-депутата Садыра Жапарова подрались на площади Ала-Тоо.

В ход пошли не только кулаки, но и камни и бутылки. СМИ сообщают, что на площади Ала-Тоо слышны звуки стрельбы.

Гильзы, которые остались после столкновений: смотрите видео

Почему в Кыргызстане вспыхнули протесты: главное

Люди вышли на улицы, ведь считают результаты парламентских выборов сфальсифицированными. Демонстранты захватили здание парламента и офис президента.

Митингующих разгоняли тяжелой техникой и силой. В беспорядках погиб один человек, а пострадавших уже насчитали более 1000.

Впоследствии ЦИК все же не признала результаты голосования. Между тем Россия, воспользовавшись ситуацией, ввела свою военную базу в Кыргызстане в режим "противодействия терроризму".

Больше о протестах в Кыргызстане, вспыхнувших 5 октября, читайте по ссылке.