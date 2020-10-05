Во время протестов в Минске митингующие сломали водомет: тот облил силовиков – видео
Акции протеста в Беларуси против самопровозглашенного президента Лукашенко продолжаются уже почти два месяца. Вышли люди на улицы и 4 октября. Интересно, что во время акции в Минске митингующим удалось сломать водомет, и тот начал поливать силовиков. Также вышла из строя еще одна такая машина на проспекте Победителей, однако уже по собственной воле.
Простесты в Беларуси: милицейские водометы ломаются на глазах
Видео с курьезными инцидентами появилось в сети. Заметим, что в целом белорусские водометы находятся в плачевном состоянии. Об этом пишет 24 канал.
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- Как говорят сами очевидцы, в центре Минска один из водометов обступили несколько десятков человек. И в конце концов сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. После этого машина вышла из строя. В итоге она пустила струю воды вверх, развернулась, направилась в сторону позиций силовиков и облила их.
- Еще у одного такого агрегата возникли проблемы на проспекте Победителей. Здесь машина пустила мощную струю воды, и в тот же миг с нее слетели баки с красящей жидкостью и металлические конструкции. После этого водомет уже не работал.
Как митингующие ломали водомет в Минске: смотрите видео