Акции протеста в Беларуси против самопровозглашенного президента Лукашенко продолжаются уже почти два месяца. Вышли люди на улицы и 4 октября. Интересно, что во время акции в Минске митингующим удалось сломать водомет, и тот начал поливать силовиков. Также вышла из строя еще одна такая машина на проспекте Победителей, однако уже по собственной воле.

Простесты в Беларуси: милицейские водометы ломаются на глазах Видео с курьезными инцидентами появилось в сети. Заметим, что в целом белорусские водометы находятся в плачевном состоянии. Об этом пишет 24 канал. К теме Водометы и задержания в центре Минска: что происходит в Беларуси 4 октября – фото, видео Как говорят сами очевидцы, в центре Минска один из водометов обступили несколько десятков человек. И в конце концов сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. После этого машина вышла из строя. В итоге она пустила струю воды вверх, развернулась, направилась в сторону позиций силовиков и облила их.



​Еще у одного такого агрегата возникли проблемы на проспекте Победителей. Здесь машина пустила мощную струю воды, и в тот же миг с нее слетели баки с красящей жидкостью и металлические конструкции. После этого водомет уже не работал. Как митингующие ломали водомет в Минске: смотрите видео Главное о последних событиях в Беларуси Здесь еще вечером 9 августа начались масштабные протесты. Продолжается недовольство людей уже 47-й день подряд .

. Люди начали выходить на улицы, чтобы выразить протест против фальсификаций на президентских выборах . Победу на них якобы одержал Александр Лукашенко, впрочем, демонстранты с этим не соглашаются.

. Победу на них якобы одержал Александр Лукашенко, впрочем, демонстранты с этим не соглашаются. ОМОН с самого начала мирных протестов жестоко разгонял и задерживал активистов. К ним применяли насилие и после задержания. В ход силовики пускали дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. В некоторых случаях применяли даже боевые патроны.

В Беларуси официально подтвердили гибель пятерых человек во время акций протестов, но правозащитники говорят: жертв произвола правоохранителей – больше.

С 11 августа в стране стартовала общенациональная забастовка. Оппозиция, со своей стороны, создала Координационный совет, цель которого – обеспечить мирную передачу власти в стране. Также оппозиция стремится к перевыборам.

Оппозиция, со своей стороны, создала Координационный совет, цель которого – обеспечить мирную передачу власти в стране. Также оппозиция стремится к перевыборам. Власти страны считают деятельность Координационного совета оппозиции незаконной. Те даже вызвали на допрос нескольких его членов. Впоследствии всех представителей его президиума либо задержали, либо выслали из страны.

В Европарламенте Лукашенко уже объявили персоной нон грата .

. 23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию. После этого протесты вспыхнули с новой силой. Больше о ходе протестов в Беларуси читайте по ссылке.