Протесты в Беларуси обострились – в Минске силовики начали стрелять по демонстрантам. В сети появилось видео, как напуганные люди убегают от выстрелов.

На улице Орловской в Минске силовики стреляют просто по демонстрантам. Соответствующее видеодоказательство появился в телеграм-канале Euroradio.

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На видео видно, как демонстранты бегут и кричат, а позади них – взрывы светошумовых гранат и выстрелы. Кроме этого, на видеозаписи хорошо слышно, как перезаряжается оружие. Зато вооруженные силовики бегут вслед за толпой. Сообщается, что за спинами протестующих расположен как раз их "кордон".

В минске стреляют по демонстрантам: видео 18+

"Новая газета" опубликовала фотографию с одним из раненых демонстрантов. Мужчине попали резиновой пулей прямо в живот – у него началось кровотечение. Зато милиция обосновывает применение оружия тем, что протестующие якобы "пытались нападать на силовиков".



Раненый во время протестов показал рану / Фото "Новой газеты"

Отметим, что ранее на той же улице среди толпы взорвалась граната – один из протестующих упал на землю и кричал. Также граната взорвалась у ног девушки, очевидно, она получила травму ноги.

Напомним, что 25 октября у Стелы собрались около 100 тысяч протестующих. Сначала силовики требовали остановить марш, а затем начались задержания. Чтобы защитить себя, люди образовали живую цепь, впрочем силовики применили силу. Тем временем резиденцию Лукашенко охраняют бронетранспортеры. Подробнее о событиях в беларуси читайте по ссылке.