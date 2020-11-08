Во время протестов в столице Грузии 8 ноября пострадали несколько человек. Силовики применили к протестующим водометы и слезоточивый газ.

Самые масштабные протесты продолжаются у здания ЦИК в центре Тбилиси. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

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На месте мобилизовано беспрецедентное количество патрульных полицейских и спецназ. Протестующие до сих пор пытаются прорваться в здание ЦИК,

- говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, есть первые пострадавшие. На место инцидента уже прибыли скорые помощи.

Несмотря на радикальные действия со стороны силовиков, попытки протестующих прорваться в здание ЦИК продолжаются.



Протесты в Грузии/ фото с сети

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