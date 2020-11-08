Во время протестов в Тбилиси пострадали несколько человек – фото, видео
Во время протестов в столице Грузии 8 ноября пострадали несколько человек. Силовики применили к протестующим водометы и слезоточивый газ.
Самые масштабные протесты продолжаются у здания ЦИК в центре Тбилиси. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
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На месте мобилизовано беспрецедентное количество патрульных полицейских и спецназ. Протестующие до сих пор пытаются прорваться в здание ЦИК,
- говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, есть первые пострадавшие. На место инцидента уже прибыли скорые помощи.
Несмотря на радикальные действия со стороны силовиков, попытки протестующих прорваться в здание ЦИК продолжаются.
Протесты в Грузии/ фото с сети
Протесты в Грузии 8 ноября: смотрите видео
Что известно о протестах в Грузии
- Массовые протесты в Грузии начались 1 ноября.
- Люди вышли на улицы из-за якобы сфальсифицированных результатов парламентских выборов. Люди отказались признавать победу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
- В ОБСЕ заявили, что во время выборов не заметили существенных нарушений. В то же время независимые наблюдатели из "Transparency International – Грузия" сообщили о сотнях нарушений на избирательных участках.
- Оппозиция Грузии анонсировала масштабные протесты. Оппозиционные политики отказались от мандатов и заявили, что будут бороться за честные выборы.
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