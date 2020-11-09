В столице Грузии Тбилиси 8 ноября оппозиция начала акцию протеста у здания ЦИК. Силовики прибегли к жесткому разгону протестующих. Они применили водометы и слезоточивый газ. В общем по меньшей мере 27 человек пострадали.

Среди пострадавших больше всего правоохранителей. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

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По данным Министерства внутренних дел Грузии, во время уличных беспорядков пострадали 27 человек, среди них:

14 правоохранителей,

до 10 демонстрантов,

3 журналиста.

В больницы госпитализировали 14 пострадавших.

Что об этом говорит оппозиция и силовики

Оппозиция и правозащитники обвинили МВД в чрезмерном применении силы, а также назвали такие действия неадекватными и нелегитимными. В то же время в МВД Грузии заявили, что полицейские применили "пропорциональную силу в пределах своих полномочий".

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Протесты в Грузии: главное

Протесты в Грузии вспыхнули сразу после парламентских выборов, состоявшихся 31 октября. Митингующие вышли на улицы, ведь считают результаты выборов сфальсифицированными.

Люди отказались признавать победу провластной партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Независимые наблюдатели также зафиксировали на участках были сотни нарушений. Однако в ОБСЕ заявили, что не заметили ничего существенного.

Оппозиционные политики отказались от мандатов и заявили, что будут бороться за честные выборы.

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