В Аппарате Верховной Рады отменили ранее принятое и обнародованное решение о лишении аккредитации некоторых СМИ. Это произошло после срочного поручения спикера ВРУ Дмитрия Разумкова разобраться в ситуации.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова лишил аккредитации журналистов ряда изданий. Об этом решении стало известно, напоминает 24 канал , 28 октября.

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Полный список лишенных аккредитации СМИ не обнародовали, но известно, что в нем присутствуют:

Издание "Слидство.Инфо" (делало много материалов о незаконном обогащении нардепов, о румынском паспорте Дубинского и другое);

И "НикВести" (именно на его камеры попала разговор Корниенко и Арахамии о "корабельной сосне").

После огласки и резонанса спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал срочное поручение Аппарата ВРУ пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований лишения аккредитации.

Через очень короткий промежуток времени в фейсбуке руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк написала, что решение о лишении аккредитации ряда СМИ отменили.

Уважаемые коллеги журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Простите за такое решение!

– отметила она.



Сообщение Ирины Кармелюк в фейсбуке / Скриншот

Интересно, что та же Кармелюк в комментарии к сообщению Анны Бабинец из "Слидства.Инфо" предложила журналистам, которые попали в список на лишение аккредитации, прислать свои материалы о Раде. И добавила, что "ситуацию всегда можно исправить".