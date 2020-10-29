"Извините за такое": в ВРУ отменили скандальное решение о лишении аккредитации ряда СМИ
В Аппарате Верховной Рады отменили ранее принятое и обнародованное решение о лишении аккредитации некоторых СМИ. Это произошло после срочного поручения спикера ВРУ Дмитрия Разумкова разобраться в ситуации.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова лишил аккредитации журналистов ряда изданий. Об этом решении стало известно, напоминает 24 канал, 28 октября.
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Полный список лишенных аккредитации СМИ не обнародовали, но известно, что в нем присутствуют:
- Издание "Слидство.Инфо" (делало много материалов о незаконном обогащении нардепов, о румынском паспорте Дубинского и другое);
- И "НикВести" (именно на его камеры попала разговор Корниенко и Арахамии о "корабельной сосне").
После огласки и резонанса спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал срочное поручение Аппарата ВРУ пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований лишения аккредитации.
Через очень короткий промежуток времени в фейсбуке руководитель пресс-службы Аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк написала, что решение о лишении аккредитации ряда СМИ отменили.
Уважаемые коллеги журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Простите за такое решение!
– отметила она.
Сообщение Ирины Кармелюк в фейсбуке / Скриншот
Интересно, что та же Кармелюк в комментарии к сообщению Анны Бабинец из "Слидства.Инфо" предложила журналистам, которые попали в список на лишение аккредитации, прислать свои материалы о Раде. И добавила, что "ситуацию всегда можно исправить".
Вероятно, присланные материалы убедили аппаратчиков Рады. Но почему они не обратили внимания на эти материалы ранее, а все они есть в свободном доступе, – пока не понятно.