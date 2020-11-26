Германия хочет, чтобы все горнолыжные курорты Европы закрылись из-за коронавируса
Правительство Германии планирует добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе. За такую инициативу выступает канцлер Ангела Меркель, а причина – пандемия коронавируса.
Впрочем, такого решения трудно будет добиться из-за позиции Австрии, которая выступает резко против этого. Об этом сообщает издание T-Online.
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Мы постараемся согласовать с европейскими странами закрытие всех горнолыжных курортов. К сожалению, это не будет легко из-за позиции Австрии мы постараемся это сделать,
– заявила Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге.
Кроме того, канцлер призвала немцев "развеять надежды" на зимний отпуск. Мол, любые контакты нужно сводить к минимуму, даже перед Рождеством – семейным праздником.
"Здравоохранение нельзя противопоставлять экономике. Наша цель – снизить количество заражений настолько, чтобы органы здравоохранения могли понять и снова разорвать цепи заражений", – рассказала канцлер.
Коротко о позиции Меркель по карантину
- В Германии с начала ноября ввели строгие ограничения – закрыли музеи, театры, спортзалы и бассейны. Также тогда запретили работу баров и ресторанов – еду можно купить только на вынос.
- Канцлер Ангела Меркель выступала за то, чтобы ввести более жесткие ограничения во всей Европе. В частности, она предлагала ограничить количество лиц, которые могут посещать магазины, а также ввести дополнительные ограничения в школах.
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