В Германии на месяц ввели частичный локдаун. Теперь там не работают заведения питания, культурные учреждения и спортзалы. В то же время открытыми остаются школы и детские сады.

Частичный карантин ввели на месяц со 2 ноября 2020 года. Какие еще ограничения действуют в Германии и как на них реагируют тамошние жители – в эфире 24 канала рассказал немецкий социолог Игорь Эйдман.

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За отсутствие маски предусмотрен штраф. В каждом регионе он разный. Однако полиции на улицах и в метро немного, они это не отслеживают

Но немцы дисциплинированы. И в магазинах, и в общественном транспорте маски носят практически все. На большинстве улиц маски не нужны,

– отметил социолог.

Впрочем, в Берлине уже объявили список улиц, где обязательно нужны маски. Это преимущественно центральные большие улицы с большим скоплением людей.

Как подчеркнул социолог, такие жесткие ограничения у немцев вызывают разное недовольство. Однако они никак не могут на это повлиять, поскольку все регулируется на законодательном уровне.

Внимание. Министр финансов Олаф Шольц пообещал компенсации в размере 75% прибыли в прошлом году для малого бизнеса и до 70% для крупных предприятий. Деньги планируют взять из налоговых поступлений. Изоляция на месяц обойдется государству от 7 до 10 млрд евро.

Отличается ли этот карантин от весеннего

По словам эксперта, карантин, который вводили весной 2020 года, сильно отличается от теперешнего. Он отметил, что тогда жизнь на какое-то время просто замерла – все было закрыто, в том числе и детские сады. Сейчас такого нет, все магазины работают, и жизнь не остановилась.

"Наиболее ощутимо лишь то, что закрыты все кафе, рестораны и бары. А также массовые мероприятия, в том числе закрыты и кинотеатры", – подытожил социолог.

Справка. В Германии за сутки 1 ноября зафиксировали 12 тысяч новых больных коронавирусом.