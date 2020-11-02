Все в масках, но жизнь не остановилась, – эксперт рассказал, как проходит локдаун в Германии
В Германии на месяц ввели частичный локдаун. Теперь там не работают заведения питания, культурные учреждения и спортзалы. В то же время открытыми остаются школы и детские сады.
Частичный карантин ввели на месяц со 2 ноября 2020 года. Какие еще ограничения действуют в Германии и как на них реагируют тамошние жители – в эфире 24 канала рассказал немецкий социолог Игорь Эйдман.
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За отсутствие маски предусмотрен штраф. В каждом регионе он разный. Однако полиции на улицах и в метро немного, они это не отслеживают
Но немцы дисциплинированы. И в магазинах, и в общественном транспорте маски носят практически все. На большинстве улиц маски не нужны,
– отметил социолог.
Впрочем, в Берлине уже объявили список улиц, где обязательно нужны маски. Это преимущественно центральные большие улицы с большим скоплением людей.
Как подчеркнул социолог, такие жесткие ограничения у немцев вызывают разное недовольство. Однако они никак не могут на это повлиять, поскольку все регулируется на законодательном уровне.
Отличается ли этот карантин от весеннего
По словам эксперта, карантин, который вводили весной 2020 года, сильно отличается от теперешнего. Он отметил, что тогда жизнь на какое-то время просто замерла – все было закрыто, в том числе и детские сады. Сейчас такого нет, все магазины работают, и жизнь не остановилась.
"Наиболее ощутимо лишь то, что закрыты все кафе, рестораны и бары. А также массовые мероприятия, в том числе закрыты и кинотеатры", – подытожил социолог.
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