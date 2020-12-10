Премьер Денис Шмыгаль отвергает тезис о том, что сейчас центром принятия решений является Офис Президента. По словам премьера, он тесно контактирует с ОП, но "конечные решения по многим вопросам – за мной".

По данным журналистов, когда увольняли министра энергетики Ольгу Буславец, то Шмыгаля поставили прямо перед фактом и он об этом увольнении не знал. На это премьер ответил в интервью "Украинской правде": "У вас какие-то неправильные источники".

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Увольнение Буславец

На вопрос, или именно Шмыгаль увольнял Буславец, он ответил: "Ну, конечно, решение я выносил". Глава правительства также сказал, что это решение не принимали в ОП.

Оно принималось мной, и все решения, которые выносятся в Кабмин, принимаются мной, в конечном случае,

– заверил премьер.

Он также прокомментировал пребывание Буславец в должности.

"Были очень эффективные достижения, были какие-то недовольства, соответственно, было принято решение посмотреть, как будет работать министерство при и.о. министра Бойко", – сказал Шмыгаль.

Сотрудничество с ОП

"Инициация решений бывает разной, я здесь не буду скрывать – мы здесь в тесном контакте с Офисом Президента, мы работаем, у нас конструктивное сотрудничество. Мы с президентом практически каждый день контактируем, работаем над теми стратегиями и решениями, которые происходят в стране. Но конечные решения по многим вопросам – за мной", – рассказал Шмыгаль.