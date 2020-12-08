В течение 10 лет в Украине планируют закрыть все убыточные шахты. О такой идее сказали в Министерстве энергетики и добавили, что это одна из процедур в концепции реформирования угольной отрасли.

Об этом сказала первая заместитель министра энергетики Ольга Буславецво время первого Немецко-Украинского энергетического дня. По ее словам, это не единственная цель Украины в этой области, сообщает Укринформ.

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"Министерство энергетики завершает согласительные процедуры по концепции реформирования угольной отрасли. Согласно этой концепции, мы предполагаем, что все убыточные шахты будут закрыты в течение 10 лет", – заверила Буславец.

Также добавила, что в ближайшие годы в Украине минимизируют дотирование госпредприятий из бюджета. Министерство поставило себе цель к 2070 году полностью отказаться от ископаемых видов топлива и превратить Украину в климатически нейтральную.

Что этому предшествовало