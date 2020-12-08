Все убыточные шахты будут закрыты в течение 10 лет, – Буславец
В течение 10 лет в Украине планируют закрыть все убыточные шахты. О такой идее сказали в Министерстве энергетики и добавили, что это одна из процедур в концепции реформирования угольной отрасли.
Об этом сказала первая заместитель министра энергетики Ольга Буславецво время первого Немецко-Украинского энергетического дня. По ее словам, это не единственная цель Украины в этой области, сообщает Укринформ.
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"Министерство энергетики завершает согласительные процедуры по концепции реформирования угольной отрасли. Согласно этой концепции, мы предполагаем, что все убыточные шахты будут закрыты в течение 10 лет", – заверила Буславец.
Также добавила, что в ближайшие годы в Украине минимизируют дотирование госпредприятий из бюджета. Министерство поставило себе цель к 2070 году полностью отказаться от ископаемых видов топлива и превратить Украину в климатически нейтральную.
Что этому предшествовало
- В Украине есть большая проблема с убыточными шахтами. Работники неоднократно выходили на протесты, ведь им месяцами не выплачивают зарплаты. О нехватке денег на выплаты работникам в 2020 году заявляла не одна шахта.
- В октябре 2020 года Буславец просила, чтобы на погашение долгов шахтерам выделили деньги из Фонда по борьбе с COVID-19.
- В частности, на ситуацию на шахте "Надежда" уже обратил внимание премьер-министр Денис Шмыгаль в сентябре 2020 года. Тогда он поручил Буславец найти механизмы для решения проблемы.
- В феврале 2020 года уже говорили в правительстве о том, что планируют закрыть все убыточные шахты. Тогда уверяли, что шахтерам помогут найти новую работу.
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