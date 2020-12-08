Первый парижский саммит лидеров нормандского формата состоялся в 2019 году. С тех пор Украина смогла выполнить все условия, которые предусмотрены нормандским форматом.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, говорится в Укринформе. Она отметила, что можно было бы все сделать быстрее и больше для реализации договоренностей.

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"В целом, за год Украина выполнила все условия, предусмотренные встречей в нормандском формате от 9 декабря 2019 года. Можно было сделать больше и быстрее – безусловно, если бы ситуация зависела исключительно от украинской стороны", – подчеркнула Мендель.

Она также отметила, что несмотря на слухи, что Россия отказывается от участия в нормандском формате, они будут продолжать работу. Это подтвердил Владимир Путин во время беседы с Ангелой Меркель.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства добавила, что также российская сторона говорит о "готовности к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ". Она также ссылалась на разговор Меркель с Путиным.

По словам Меркель, со времени прошлой встречи лидеров нормандской четверки в Париже:

вернули около 200 пленных, которых незаконно удерживали на территории ОРДЛО, в России и Крыму;

удалось достичь договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе, который действует с 27 июля. В то же время режим тишины – не идеальный и с нарушениями;

также восстановили мост возле Станицы Луганской, который позволил местным пересекать линию разграничения в нормальных условиях;

создают новые пункты разведения сил и средств;

провели реконструкцию действующих КПВВ и создали новые;

Украина сохраняет и обеспечивает весь социальный пакет для своих граждан из оккупированных территорий, которые могут получить все необходимые социальные услуги и выполнение государством обязательств на подконтрольной территории.

Справка. 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров нормандского формата – Украины, Франции, Германии и России. больше о новостях нормандской четверки – читайте по ссылке.