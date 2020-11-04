"Все зависит буквально от 2 – 3 штатов": что известно о подсчете голосов на выборах в США
В США проходят выборы президента. Пока главные претенденты – Дональд Трамп и Джозеф Байден имеют примерно одинаковые шансы на успех. Однако в Калифорнии уже выиграл Байден и это было очевидно.
Об этом сказал правозащитник и председатель Центра изучения тоталитарных идеологий Юрий Ярым-Агаев в эфире 24 канала. Также он добавил, что большинство штатов уже были определены заранее.
Важно Выборы президента США: известны результаты в большинстве штатов
По его словам, было сразу понятно, что демократы победят в Нью-Йорке и Калифорнии, а республиканцы в Техасе. Все решают голоса нескольких штатов, но результаты до сих пор неясны и пока там лидирует Трамп:
- в Мичигане,
- Висконсине,
- Пенсильвании.
В больших городах голоса считают медленнее, поэтому если это лидерство Трампа и останется – он снова будет президентом. Но это может и измениться.
Пока почти все штаты проголосовали так, как предыдущих выборов, за исключением Аризоны. Там перешли от республиканцев к демократам,
– заявил Ярым-Агаев.
Как в США определяют победителя выборов
- В США результаты выборов определяют не по количеству голосов, отданных за кандидата избирателеми, а по результатам голосования коллегии выборщиков. Это представители штатов, которые обязаны проголосовать так, как большинство его жителей.
- Каждый выборщик имеет один голос, а их количество в каждом штате рассчитывается по коэффициенту численности населения в регионе – между 3 и 55 голосами.
- Так, победу на выборах одерживает тот кандидат, который получит более 50% голосов выборщиков – 270 и больше.
Смотрите видео о подсчете голосов в США:
Поделиться новостью