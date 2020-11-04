В США проходят выборы президента. Пока главные претенденты – Дональд Трамп и Джозеф Байден имеют примерно одинаковые шансы на успех. Однако в Калифорнии уже выиграл Байден и это было очевидно.

Об этом сказал правозащитник и председатель Центра изучения тоталитарных идеологий Юрий Ярым-Агаев в эфире 24 канала. Также он добавил, что большинство штатов уже были определены заранее.

Важно Выборы президента США: известны результаты в большинстве штатов

По его словам, было сразу понятно, что демократы победят в Нью-Йорке и Калифорнии, а республиканцы в Техасе. Все решают голоса нескольких штатов, но результаты до сих пор неясны и пока там лидирует Трамп:

в Мичигане,

Висконсине,

Пенсильвании.

В больших городах голоса считают медленнее, поэтому если это лидерство Трампа и останется – он снова будет президентом. Но это может и измениться.

Пока почти все штаты проголосовали так, как предыдущих выборов, за исключением Аризоны. Там перешли от республиканцев к демократам,

– заявил Ярым-Агаев.

Как в США определяют победителя выборов

В США результаты выборов определяют не по количеству голосов, отданных за кандидата избирателеми, а по результатам голосования коллегии выборщиков. Это представители штатов, которые обязаны проголосовать так, как большинство его жителей.

Каждый выборщик имеет один голос, а их количество в каждом штате рассчитывается по коэффициенту численности населения в регионе – между 3 и 55 голосами.

Так, победу на выборах одерживает тот кандидат, который получит более 50% голосов выборщиков – 270 и больше.

Смотрите видео о подсчете голосов в США:​