Решение вопроса по обмену пленными зависит исключительно от России. По мнению главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, без желания ОРДЛО и Москвы обмена до конца 2020 года не будет.

Украина передала список для обмена пленными

Украина со своей стороны выполнила все обязательства, чтобы вернуть своих граждан домой. Об этом Кравчук сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

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Украинские представители передали список из 11 человек для обмена, однако Россия все эти действия игнорирует.



Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решений и желаний, я думаю, что это (обмен до конца года – 24 канал) нереально. Обмен ставится под угрозу. Мы обратились к ОРДЛО и России с просьбой предпринять шаги, чтобы решить этот вопрос,

– подчеркнул Кравчук.

Нынешний обмен, отметил глава делегации, должен был стать предпосылкой для обмена в формате "всех на всех". Однако сейчас этот вопрос – замороженный.

Боевики требовали принять дорожную карту

Отметим, что ранее пророссийские боевики тормозили процесс обмена. Их условием было принятие дорожной карты согласно Минским договоренностям. Оккупанты требовали согласовать документ, в котором будет описан механизм разблокирования переговоров между сторонами, а также подтверждение "приверженности минским соглашениям".

Обратите внимание! Ранее Кравчук сообщал, что обмен пленными должен состояться до 15 декабря. Впоследствии спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал уже другую дату – 24 декабря. Свой список для обмена Украина передала еще 20 ноября.