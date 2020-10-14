Президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку Украине на пути к Европейскому Союзу. Он заявил, что Украина всегда была Европой, однако, чтобы официально стать членом ЕС – надо выполнить ряд требований, в чем Польша рада помогать.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский дали интервью одному из украинских телеканалов, сообщает 24 канал. Дуда заметил, что поляки хорошо помнят свое трудное время, когда вступали в ЕС.

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"Мы всегда поддерживали стремление Украины в ЕС. Украина всегда была Европой, а вопрос принадлежности к ЕС – это вопрос политического характера, это требует много изменений и реформ в Украине", – отметил Дуда.

По его словам, поляки также тяжело направлялись в ЕС, ведь хотели быть членом свободного Запада. Именно из-за этого Польша, как никто другой, сейчас понимает Украину.

"На сегодня мы им являемся (членом ЕС – 24 канал), но не забываем о своих собратьях. Тех, которые годами были вместе с нами за железным занавесом. Я на каждом международном форуме повторяю, что двери в ЕС должны быть открыты. Украина идет в ЕС и мы ее на этом пути поддерживаем. Доказательством этого является мой визит в Украину", – подытожил Дуда.

Справка. В августе 2020 года, согласно данным соцопроса Socis и Центра Разумкова, вступление Украины в Евросоюз поддержали 57,7% опрошенных украинцев. Вступление в НАТО – 47,7% респондентов. Стоит отметить, что против вступления в Евросоюз проголосовали 26,9%, НАТО – 32,8%.

В то же время Владимир Зеленский поблагодарил за то, что Республика Польша и лично президент Анджей Дуда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"У нас бывает, когда украинские и европейские политики говорят, что путь в ЕС – это двухстрононний путь, друг другу на встречу. Однако никто не говорит, что там много полос", – заверил президент. Как подтвердил Зеленский, страна должна сделать многое, чтобы стать членом ЕС: и ввести антикоррупционную политику, и привлекательный инвестиционный климат, и инфрастурктуру.

Ментально украинцы и являются европейцами. Нет такого народа "европейцы". Есть каждая страна, которая хочет быть в ЕС. А если хочет – то и будет,

– заявил Зеленский.

Также Зеленский пояснил, что очень важно, чтобы Украина не только была членом ЕС, а ее равноправным членом. Важно, чтобы Украину приглашали в ЕС и она имела одинаковый статус с Польшей.