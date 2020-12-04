Новоизбранный президент США Джозеф Байден будет призывать жителей страны носить защитные маски в течение 100 дней после его инаугурации. В частности, она состоится 20 января 2020 года.

По мнению Байдена, это будет способствовать уменьшению распространения заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Новоизбранный президент планирует призвать американцев носить защитные маски во всех федеральных зданиях. Также их нужно будет использовать при межгосударственных перевозках.

Только сто дней, не навсегда. Думаю, что мы увидим значительное уменьшение заболеваемости,

– заявил Байден.

Вакцинация от COVID-19

Байден отметил, что в США можно быстрее начать прививки от коронавируса. В частности, он лично испытывает вакцину только после того, как ее действенность и безопасность подтвердит главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

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"Когда доктор Фаучи скажет, что у нас есть вакцина и она безопасна, я буду стоять перед общественностью", – рассказал Байден.

Справка. В США могут начать массовую вакцинацию населения против COVID-19 в ближайшее время. Сразу 2 компании готовы поставлять препарат для прививки. Подробнее об этом – читайте здесь.