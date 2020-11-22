В России всех граждан обяжут сдать отпечатки пальцев. Все для того, чтобы позже создать централизованный банк "биометрических данных россиян и иностранцев". Над ним будут работать примерно 3 года.

За это время хотят разработать программное обеспечение, необходимое для формирования и использования банка. Об этом рассказали в МВД России, сообщило государственное агентство ТАСС. Интересно Сканеры отпечатков пальцев признали наименее безопасным способом аутентификации Чьи данные будет хранить банк: граждан России;

иностранных граждан;

лиц без гражданства. Для чего создают банк биометрических данных В МИД объяснили, что система должна объединить: ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации;

лабораторий ДНК-анализа;

комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств;

систем проверки по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам. Справка. Дактилоскопия – раздел криминалистики, который исследует конфигурации линий на пучках пальцев для идентифицирования лица.

Фоноскопия – раздел криминалистики, изучающий звуковую информацию для расследования преступления. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, создание единого банка данных повысит уровень информационно-аналитического обеспечения полиции и других заинтересованных федеральных органов.