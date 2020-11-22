У всех россиян соберут отпечатки пальцев: МВД России объяснило, для чего
В России всех граждан обяжут сдать отпечатки пальцев. Все для того, чтобы позже создать централизованный банк "биометрических данных россиян и иностранцев". Над ним будут работать примерно 3 года.
За это время хотят разработать программное обеспечение, необходимое для формирования и использования банка. Об этом рассказали в МВД России, сообщило государственное агентство ТАСС.
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Чьи данные будет хранить банк:
- граждан России;
- иностранных граждан;
- лиц без гражданства.
Для чего создают банк биометрических данных
В МИД объяснили, что система должна объединить:
- ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации;
- лабораторий ДНК-анализа;
- комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств;
- систем проверки по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам.
По словам главы МВД Владимира Колокольцева, создание единого банка данных повысит уровень информационно-аналитического обеспечения полиции и других заинтересованных федеральных органов.
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