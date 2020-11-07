Украинская делегация Православной церкви Украины 6 ноября посетила Фанар – район Стамбула, в котором расположена резиденция Вселенского патриарха Варфоломея. Там Его Святейшеству подарили вышиванку.

Рубашку Вселенскому патриарху передала лично официальная делегация Православной церкви Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ПЦУ.

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Произошло это 6 ноября во время посещения Фанара. В состав делегации входили иерархи, священники и верующие. В ПЦУ отметили, что вышиванка "искренне понравилась Его Святейшеству".

Протоиерей Петр Ландвитович передал Патриарху художественный скульптурный образ покровителя Киева Архистратига Божия Михаила. Его Святейшество заверил, что эта скульптура всегда будет находиться в его кабинете.

Митрополит Александр преподнес Вселенскому патриарху реликварий с частицами мощей одиннадцати преподобных отцов, а также четыре тома "Житий святых", которые издаются на украинском языке.

Во время любезного и гостеприимного приема Патриарх поприветствовал гостей. Его Святейшество заверил гостей в своей постоянной заботе и молитве за Украину и ее народ.

Отмечается также, что Патриарх Варфоломей, одарил каждого паломника подарками и дал свое благословение.

Обратите внимание! Накануне глава ПЦУ митрополит Епифаний провел телефонный разговор с предстоятелем Кипрской церкви, которая в октябре текущего года признала автокефалию ПЦУ.



Делегация подарила Вселенскому патриарху образ, реликварий с частицами мощей / Фото с сайта ПЦУ



Также Патриарху Варфоломею вручили вышиванку / Фото с сайта ПЦУ



