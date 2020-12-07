Давосский форум в 2021 году станет Сингапурским: подробности
Всемирный экономический форум в следующем году пройдет в Сингапуре, а не, как обычно, в швейцарском Давосе. Место встречи изменили из-за пандемии COVID-19.
Дело в том, что в Швейцарии действуют слишком строгие карантинные ограничения. Они бы не позволили провести мероприятие в этой стране в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного экономического форума.
Предыдущее заявление Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021: причина
Всемирный экономический форум созывает ежегодную встречу в 2021 году в Сингапуре с 13 по 16 мая. В Давос форум вернется в 2022 году,
– говорится в сообщении.
Изменение места отражает приоритет Форума по охране здоровья и безопасности участников и принимающей стороны. После тщательного рассмотрения ситуации организаторы решили, что Сингапур является лучшим местом для проведения встречи.
"К сожалению, текущая ситуация с COVID-19 в Европе делает маловероятным то, что мы сможем создать необходимые условия для обеспечения здоровья и безопасности наших сотрудников и участников ... Сингапур успешно справился с пандемией", – поделился причинами такого решения президент Давосского форума Борге Бренд.
Он добавил, что форум думали также провести в Люцерне весной.
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