Всемирный экономический форум в следующем году пройдет в Сингапуре, а не, как обычно, в швейцарском Давосе. Место встречи изменили из-за пандемии COVID-19.

Дело в том, что в Швейцарии действуют слишком строгие карантинные ограничения. Они бы не позволили провести мероприятие в этой стране в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного экономического форума.

Предыдущее заявление Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021: причина

Всемирный экономический форум созывает ежегодную встречу в 2021 году в Сингапуре с 13 по 16 мая. В Давос форум вернется в 2022 году,

– говорится в сообщении.

Изменение места отражает приоритет Форума по охране здоровья и безопасности участников и принимающей стороны. После тщательного рассмотрения ситуации организаторы решили, что Сингапур является лучшим местом для проведения встречи.

"К сожалению, текущая ситуация с COVID-19 в Европе делает маловероятным то, что мы сможем создать необходимые условия для обеспечения здоровья и безопасности наших сотрудников и участников ... Сингапур успешно справился с пандемией", – поделился причинами такого решения президент Давосского форума Борге Бренд.

Он добавил, что форум думали также провести в Люцерне весной.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе – одно из самых знаковых событий в мире бизнеса, политики, экономики. Мероприятие обычно проходит в конце января; в Давосе собираются первые лица большинства стран, инвесторы, бизнесмены, топ-менеджеры.