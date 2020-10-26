В Беларуси 26 октября началась всенародная забастовка. Работники некоторых заводов не выходят на смены, зато другие – продолжают работать. Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала всех поддержать рабочих, бастующих.

Общенациональная забастовка в Беларуси началась из-за невыполнения режимом Александра Лукашенко ультиматума, который ранее ему объявила Светлана Тихановская, сообщает 24 канал.

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С 26 октября рабочие заводов не выходят на смены.

На каких предприятиях бастуют

Минский завод колесных тягачей: утром рабочие пошли маршем по всем цехам – призывают к забастовке.



Забастовка на МЗКТ / Фото TUT.by

Минский тракторный завод: рабочие кузнечного цеха вышли на улицы и скандируют "присоединяйся".

Впоследствии они колонной прошлись по цехам, призывая коллег к забастовке. Администрация приняла решение закрывать цеха перед колонной.



Люди не выходили на смену на МТЗ / ФотоTUT.by

Рабочие колонной идут по заводу: видео

"Антанта" тоже бастуют и призывают рабочих участвовать.

Бастует и "Антанта": видео

Минский электротехнический завод: по состоянию на 9.40 основные цеха и отделы остановили работу, люди просто общаются друг с другом.



Работа стоит на МЭТЗ / ФотоTUT.by

Белорусский государственный университет: в главном корпусе учреждения началась сидячая забастовка. В ней уже участвуют примерно 100 человек.

Первая пара не началась согласно расписанию. Студенты, протестующие ожидают, что к ним будет приобщаться все большее количество людей.

Забастовка в университете: видео

Что говорит руководство заводов: где не бастуют

"Белнефтехим": там заявляют, что информация о забастовке на "Гродно Азоте" не подтверждается.

Пресс-секретарь завода Александр Тищенко заявил, что завод работает, техпроцессы – в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что цеха "Аммиак 3" и "Карбамид-4" не приняли смену. А люди приходили на поддержку остальных возле новой проходной, но на территории завода.

Руководство завода говорит, что утром "группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих "Гродно Азот" на смену". Несколько человек там задержали.

Минский тракторный завод: руководство информирует, что завод работает в штатном режиме.

"Утренняя смена началась, как всегда, в семь, люди пришли на рабочие места, предприятие работает, ни один цех не закрыт", – заявили в администрации.

И заверили, что ни одного человека на улице, возле проходной нет.

Что говорит Тихановская

Оппозиционный лидер призвала частный бизнес, религиозные общины, культурных и спортивных деятелей, айтишников поддержать рабочих, бастующих.

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