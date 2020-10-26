Украинцы приняли участие во всенародном опросе от Владимира Зеленского. Волонтеры присутствовали примерно возле 55% избирательных участков. Активнее всего опрашивали избирателей на юге, а меньше всего – в западных областях.

Опрос от Зеленского прошел – о его качестве и статистике рассказала на брифинге председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, пишет 24 канал.

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Волонтеры работали примерно на 55% участков, на 45% – их не зафиксировали. Погрешность показателей может достигать 4%,

– рассказала Айвазовская.

Представление волонтеров в регионах

в западных областях интервьюеров было меньше всего – около 38% избирательных участков;

на юге – на 79% участков;

в восточном и центральном регионах – 55-56%.

Качество опроса

Айвазовская подчеркнула, что общественная сеть не зафиксировала ни одной системы, выборки, ни количества отказов.

"Это был опрос, который имел больше признаков акций, чем репрезентативной социологии", – подытожила она.

В "Опоре" призывают президента учитывать последствия и оценки экспертов по этому опросу. Ведь качество такой инициативы – под сомнением. До сих пор неизвестны методы, компания-организатор опроса, его стоимость.

К слову, по подсчетам общественной сети стоила инициатива Зеленского примерно 30 миллионов гривен.

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Как прошел всенародный опрос