В Институте социологии НАН считают, что вопросы, которые президент Зеленский хочет поставить украинцам в день выборов, должны сначала просмотреть эксперты. Социологи могут оценить ангажированность тем и сделать выводы по ним.

Предлагаемые президентом измерения общественного мнения называются сплошным опросом, они не являются репрезентативными. Об этом рассказал заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха в комментарии Интерфакс-Украина.

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"Это так называемый сплошной опрос, он не требует даже подсчета вероятности ошибки, поэтому, с социологической точки зрения, вполне корректно проводить опросы на избирательных участках. А вот судить о том, насколько корректно это сочетать с выборами можно будет только после того, как появятся сами вопросы", – подчеркнул он.

По словам Головахи, требуется присутствие социологов, которые смогут дать свое заключение об ангажированности и корректности вопросов, анонсированных Зеленским.

Ибо, если эти вопросы сами по себе корректные и нейтральные, то – нормально, а если они ангажированные и некорректные – тогда можно считать, что это несовместимо с выборами,

– пояснил эксперт.

Он также рассказал, что при сплошном опросе социологи привлечены лишь на этапе подготовки тем и формулировок вопросов, на которые отвечают граждане.

"Социологи обязательно должны присутствовать при обсуждении формулировок вопросов и даже тем, которые выносятся на такое всенародное голосование. Очень важный пункт о совместимости таких вопросов с выборами: не будут ли они отвлекать от выборов, не будут ли влиять на мнение избирателей – здесь очень важно проконсультироваться с профессионалами, а социологи в этой сфере профессионалы", – подытожил Головаха.

Обратите внимание! Президент Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса. На нем украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно. В то же время в Офисе Президента украинцев уже успели успокоить: опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь юридических последствий.



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