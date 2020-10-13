Владимир Зеленский заявил о проведении в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. В большинстве фракций Верховной Рады такую идею президента раскритиковали.

Как на проведение всенародного опроса от Зеленского реагируют народные депутаты читайте в материале 24 канала.

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"Голос"

Партия рассматривает инициативу Зеленского как потенциальную угрозу нацинтересам Украины. Представители "Голоса" опасаются, что Зеленский использует "незаконный опрос" в интересах РФ.

Это способ легитимизировать опасные решения, которые имеет в планах офис Президента. В частности, об особом статусе Донбасса, или о "сойтись посередине" с агрессором,

– отмечают в партии.

Кроме того, политсила считает, что такие опросы нарушают избирательное законодательство и противоречат международным стандартам демократических выборов.

"Они уже хотели это сделать без отдельного закона о референдуме, когда хотели наделить ЦИК полномочием проводить опрос", – говорит нардеп от "Голоса" Роман Лозинский.

По его словам, объявление референдума без каких-либо законных оснований означает попытку сломать государство через колено. "Это огромная угроза для безопасности Украины во время войны", – добавил нардеп.

"Европейская солидарность"

Эта политическая сила считает, что президент таким образом переключает внимание общества на себя. Ведь рейтинг его партии "Слуга народа" "стремительно катится вниз". Кроме того, украинский лидер хочет "побрататься с ОПЗЖ".

В партии считают, что вопросы будут примерно такими:

амнистия / примирение / тема местных выборов на Донбассе;

двухпалатный парламент / сокращение количества нардепов;

язык, статус, применение.

"Батькивщина"

Соратник Юлии Тимошенко в Раде Валентин Наливайченко считает, что за идеей опроса стоит административный ресурс. Об этом он заявил в комментарии Интерфакс-Украина.

Избирательный кодекс Украины – Высший для выборов закон – устанавливает, что выборы – отдельно, а опросы – отдельно,

– подчеркнул Наливайченко.

По его словам, такой опрос вызывает ряд вопросов, в частности:

Как проводить опросы в условиях пандемии?

Где взять деньги?

Наливайченко предполагает, что использование подобной технологии большинство участников избирательного процесса будут оспаривать в судах.

"Слуга народа"

Заместитель председателя пропрезидентской фракции Евгения Кравчук так прокомментировала инициативу Зеленского "Украинской правде".

Партия точно не будет субъектом этого процесса, потому что участвует в выборах. Конечно, там не может быть какой-то агитации за конкретную партию, в том числе и "Слугу народа",

– сказала Кравчук.

Она добавила, что будет отдельная организационная структура для этого опроса – государственные деньги не будут использовать.

Кравчук пояснила, что опрос будут проводить не на территории участка, там где кабинка голосования, а рядом. Кроме того, она сравнила инициативу Зеленского с экзитполами, которые проводят во время каждых выборов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы это было максимально открыто, возможно, со стримами, чтобы не было вопросов в предвзятости", – добавила нардеп.

Относительно того, как будет выглядеть опрос, то будут напечатаны бюллетени с 5 вопросами, вопросы будут предусматривать два ответа: да или нет. Все детали, пообещала Кравчук, позже предоставят представители президента.

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Что этому предшествовало