Президент Зеленский 16 октября озвучил уже все 5 вопросов из анонсированного им всенародного опроса 25 октября. Он отметил, что власть сможет оценить действенность этого механизма и в дальнейшем проводить такие опросы чаще: каждый месяц, а то и неделю.

Впрочем, по мнению главы государства, такая перспектива не слишком радует разных политиков. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время видеообращения, которое обнародовал на собственной странице в фейсбук.

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Так, президент подчеркнул, что сейчас все политики критикуют идею опроса, потому что "боятся мнения украинцев" и того, что они "какие-то глупые и невежественные".

Они очень боятся, потому что если народовластие заработает – они станут ненужными, их перестанут приглашать на ток-шоу, спонсировать их партии, а их мнение не будет интересным, потому что все будут решать граждане. 25 октября мы можем показать, что этот механизм имеет право на существование и ничто не мешает нам ежемесячно или даже еженедельно узнавать твое мнение,

– заметил глава государства.

Он уточнил, что если украинцам не нравятся предложенные сейчас 5 вопросов для опроса, то на официальных страницах, где появилось это видео, они могут предлагать свои варианты.

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"Легализация оружия, двойное гражданство, продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое-многое другое", – привел примеры будущих вопросов Зеленский.

Вопрос из анонсированного Зеленским всеукраинского опроса 25 октября: видео

Обратите внимание! Лишь несколько дней назад Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день местных выборов 25 октября. Опрос не будет иметь юридической силы и будет проводиться за пределами избирательных участков. Несмотря на это инициативу президента подвергают критике. Проведение опроса в день выборов некоторые называют манипуляциями власти.



Всеукраинский опрос 25 октября / Инфографика 24 канала

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