Всеукраинский образовательный проект для учителей презентовали в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге. Он поможет повысить эффективность технического образования.

"Это лидерская образовательная программа для учителей и об учителях. Проект в первую очередь нацелен на повышение качества преподавания steam-дисциплин в школах. Нам нужно как-то заинтересовать детей в изучении математики, физики, химии и информатики", – отметила генеральный директор ОО Фонд Развития Мариуполя Лилия Малицкая .

Основная цель, в рамках Steam Camp, помочь учителям. Это возможность в первую очередь посмотреть и понять мотивацию быть учителем, сформировать личную линию развития и понять, как двигаться дальше.

"Учителям необходимо освоить лидерские качества, другие качества и компетенции, которые сегодня необходимы в 21 веке. Это поможет формировать людей нового качества, которые завтра будут делать мир лучшим", – сказал руководитель Украинской Академии Лидерства Роман Тичкивский.

В компании Метинвест, которая является партнером проекта, отмечают, что участие в программе учителей позволит по новому взглянуть на систему образования в Украине, наладить более тесное сотрудничество учебных заведений с профильными ведомствами. Педагогов будут отбирать по итогам написания эссе и видеотестирования. Всего к участию в программе привлекут около 900 преподавателей учебных заведений разных уровней из трех городов – Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога.

"Наша с вами задача заключается в том, что необходимо начинать переламывать образовательную подготовку в школах. Задача работать с детьми, объяснять, что, к примеру, программирование – это хорошо. Но не менее интересно программировать в производстве – автоматизировать производственные процессы", – отметил директор департамента группы Метинвест Константин Войцеховский.

Учителя городов такие проекты поддерживают и считают, что важно вызвать у детей желание осваивать что-то новое, посмотреть на себя с другой стороны и найти себя.

Проект будет длиться 7 месяцев. Надеются, что результаты будут способствовать росту процента успешного ВНО по точным дисциплинам для учащихся. А учителя-участники программы смогут поделиться приобретенным опытом со своими коллегами. Среди партнеров проекта – программа помощи от американского правительства USAID.

Автор Юрий Погребняк