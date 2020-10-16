Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, как другие представители власти, в очередной раз не дал четкого ответа на вопрос финансирования Всеукраинского опроса 25 октября.

Точно не из государственного бюджета

Первый вице-спикер в эфире программы "Право на владу" заявил, что общенациональный опрос точно не будут финансировать из государственного бюджета. По его словам, касаемо этого разные политические силы вводят в заблуждение украинский народ.

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По оплате, то этот вопрос не касается государственного бюджета. Кто это будет оплачивать, думаю, у вас будет возможность задать этот же вопрос, когда президент будет в этом зале,

– сказал Стефанчук.

Почему такая секретность

Он отметил, что не может обнародовать такие вещи, как и вопросы, которые будут задавать во время опроса. Потому что это прерогатива президента Украины. В то же время такую таинственность объяснил тем, что все сейчас находятся в предвыборной кампании.

"Все мы будем приятно удивлены, что и способ проведения и способ финансирования полностью будут соответствовать закону. Но это Вы об этом сможете узнать впоследствии", – отметил Стефанчук.

Кроме того, один из руководителей Рады подчеркнул, возможен вариант, что "президент заплатит за свои", чтобы избежать вопроса коррупционного деяния, протокола, различных схем.

Что еще говорил Стефанчук Почему Зеленский решил провести Всеукраинский опрос 25 октября

Всеукраинский опрос 25 октября: основное

Владимир Зеленский 13 октября анонсировал 5 вопросов, на которые украинцы смогут ответить 25 октября, в день проведения местных выборов.

По его словам, они будут касаться того, что "люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами" .

Известно, что опрос будет проходить возле избирательных участков, где будут стоять волонтеры с урнами. Имитировать оно будет бюллетени с вопросами и возможностями ответов "Да" или "Нет".

Одна из руководителей фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в свою очередь рассказала, что к процессу опроса точно не будет привлечен ЦИК. Это будет более волонтерский проект и государственные деньги на него не тратить.

Кроме того, у Зеленского заявили, что это не является официально референдумом , поэтому не будет прямых юридических последствий. "Но это не значит, что президент не должен общаться с гражданами в формате монолога".

В то же время в Комитете избирателей Украины обеспокоены инициативой. Мол, она противоречит законодательству.