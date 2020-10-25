Общественное движение "Честно" зафиксировало многочисленные нарушения во время всеукраинского опроса. К примеру, в Хмельницке и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от президента Владимира Зеленского неограниченное количество раз.

Учет опрашиваемых не ведется и каждый может проголосовать хоть несколько раз. Об этом сообщает общественное движение "Честно".

Важно Всеукраинский опрос Зеленского: какие нарушения возникли возле участков

Что известно о нарушениях

По информации движения "Честно", в Киеве на избирательном участке стоял человек в накидке с надписью "5 вопросов". Человек представился волонтером, но свои документы показывать отказался. В то же время на бумажках нет никаких исходных данных или серийных номеров. Все желающие голосуют по нескольку раз .

на избирательном участке стоял человек в накидке с надписью "5 вопросов". Человек представился волонтером, но свои документы показывать отказался. В то же время на бумажках нет никаких исходных данных или серийных номеров. Все . В Хмельницком можно вбрасывать заполненные бланки для опросов по несколько раз одному и тому же избирателю, передает движение "Честно".

Тот, кто проводил опрос не возражал и сказал, что ему для статистики такая технология пригодится,

– говорится в сообщении.

О подобном нарушении также активно сообщают пользователи соцсетей.

Как украинцы несколько раз отвечают на вопросы Зеленского: смотрите видео

В то же время на других участках опрос проходит спокойнее. Интервьюеры от Зеленского не контактируют с избирателями и не склоняют их для участия в опросе. Избиратели самостоятельно подходят и изъявляют желание дать ответы на вопросы президента.

Что известно о всеукраинском опросе

Владимир Зеленский 13 октября анонсировал 5 вопросов, на которые украинцы смогут ответить 25 октября. По его словам, они будут касаться того, что "люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами".



5 вопросов от президента Зеленского на 25 октября / Инфографика 24 канала