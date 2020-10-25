На вопросы от Зеленского отвечают неограниченное количество раз, – "Честно"
Общественное движение "Честно" зафиксировало многочисленные нарушения во время всеукраинского опроса. К примеру, в Хмельницке и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от президента Владимира Зеленского неограниченное количество раз.
Учет опрашиваемых не ведется и каждый может проголосовать хоть несколько раз. Об этом сообщает общественное движение "Честно".
Важно Всеукраинский опрос Зеленского: какие нарушения возникли возле участков
Что известно о нарушениях
- По информации движения "Честно", в Киеве на избирательном участке стоял человек в накидке с надписью "5 вопросов". Человек представился волонтером, но свои документы показывать отказался. В то же время на бумажках нет никаких исходных данных или серийных номеров. Все желающие голосуют по нескольку раз.
- В Хмельницком можно вбрасывать заполненные бланки для опросов по несколько раз одному и тому же избирателю, передает движение "Честно".
Тот, кто проводил опрос не возражал и сказал, что ему для статистики такая технология пригодится,
– говорится в сообщении.
О подобном нарушении также активно сообщают пользователи соцсетей.
Как украинцы несколько раз отвечают на вопросы Зеленского: смотрите видео
В то же время на других участках опрос проходит спокойнее. Интервьюеры от Зеленского не контактируют с избирателями и не склоняют их для участия в опросе. Избиратели самостоятельно подходят и изъявляют желание дать ответы на вопросы президента.
Что известно о всеукраинском опросе
Владимир Зеленский 13 октября анонсировал 5 вопросов, на которые украинцы смогут ответить 25 октября. По его словам, они будут касаться того, что "люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами".
5 вопросов от президента Зеленского на 25 октября / Инфографика 24 канала