На заседании Высшего совета партии "Слуга народа" решили профинансировать всеукраинский опрос, инициированный президентом Зеленским. Соответствующее решение приняли 20 октября.

Партия заключит договор с компанией, проводящей соцопросы

В политсиле отметили, что все законно. Ведь "Слуга народа" не будет проводить исследования собственными силами, а заключит договор с компанией, занимающейся соцопросами. Об этом говорится в заявлении на фейсбук-странице политсилы.

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Также в партии уверяют, что опрашивать граждан будут за пределами избирательных участков, поэтому о нарушении избирательного кодекса не говорится.

Фактически это общепринятый в мире формат экзитпола. Опросы в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил,

- говорят в"Слуге народа".

Это – не агитация, – "Слуга народа"

В президентской политсиле считают, что опрос ни в коем случае нельзя считать агитацией: говорят, что никакой партийной символики не будет.

Однако, объясняя цель такого мероприятия, говорят, что это – часть предвыборной программы партии по развитию прямой демократии и народовластия в Украине.

"Мы хотели бы начать традицию, отработать механизм, по которому власть будет иметь возможность слышать мнение народа постоянно и регулярно", – говорится в заявлении политсилы.

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