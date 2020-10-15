Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение всеукраинского опроса во время местных выборов. Президент ежедневно должен был озвучивать по одному вопросу, чтобы дать время на размышление, но их слили в сеть. Впоследствии в ОПУ подтвердили, что эти вопросы настоящие.

О 5 вопросах всеукраинского опроса от Владимира Зеленского рассказывает 24 канал.

Интересная мысль Опрос Зеленского повлияет на явку на выборах и на результаты голосования, – Милованов

5 вопросов опроса:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли тяжелых больных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Сам Владимир Зеленский успел озвучить только первые два вопроса. Впоследствии фото бланка начало "гулять" социальными сетями. Его достоверность "Новому времени" подтвердил заместитель председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

На все эти вопросы будут только два варианта ответа – "да" или "нет".

Бланк с вопросами всеукраинского опроса / Фото из социальных сетей