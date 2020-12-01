Все поставщики услуг независимо от формы собственности с 16 января 2021 года должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию на украинском языке. И только по просьбе клиента они могут использовать другой язык.

Об обязательном общении на украинском языке в учреждениях сферы обслуживания напомнил в Фейсбуке уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

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С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей – украинский,

– написал Кремень.

Он также процитировал статью 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно ей, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

Языковой омбудсмен отметил, что обслуживание на украинском должно быть везде – в супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке.

Кремень отметил, что только по просьбе клиента его персональное обслуживание может быть на другом языке.

Обратите внимание! Ранее уполномоченный по защите государственного языка попросил местные советы отменить решение о функционировании региональных языков. Этим местная власть, по мнению Кремня, должна заниматься после выборов. Также омбудсмен обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием через суд отменить такие решения.