В 2021 году вся сфера обслуживания будет украинской, – языковой омбудсмен
Все поставщики услуг независимо от формы собственности с 16 января 2021 года должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию на украинском языке. И только по просьбе клиента они могут использовать другой язык.
Об обязательном общении на украинском языке в учреждениях сферы обслуживания напомнил в Фейсбуке уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
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С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей – украинский,
– написал Кремень.
Он также процитировал статью 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Согласно ей, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.
Языковой омбудсмен отметил, что обслуживание на украинском должно быть везде – в супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке.
Кремень отметил, что только по просьбе клиента его персональное обслуживание может быть на другом языке.
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