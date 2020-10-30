Вслед за землетрясением Турцию накрыло цунами: фото, видео
В Эгейском море близ Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла. И это спровоцировало цунами, которое накрыло турецкий город Сеферихисар (провинция Измир) и затопило его улицы.
Цунами после землетрясения в Турции и его последствия
Как сообщает турецкий телеканал NTV, прибрежные улицы Сеферихисара затоплены примерно на 1 метр. На кадрах с места событий видно, что затоплены автомобили и первые этажи зданий. Информации о пострадавших или жертвах пока нет.
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Цунами после землетрясения в Турции (Фото NTV)
Цунами накрыло и город Измир, который также пострадал после землетрясения. Его заволокло облаком пыли. Здесь разрушены десятки домов. Под завалами находятся люди. Данных о погибших пока нет. Известно, что удалось спасти 70 человек.
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Землетрясение в Турции: основное
- 30 октября в провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 6,6. эпицентр располагался районе города Сеферихисар
- В самом Измире разрушено по меньшей мере 20 домов.
- В результате землетрясения примерно 120 человек получили ранения.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что все ведомства уже начали работу по ликвидации последствий.
- Сильные подземные толчки ощущали не только в Турции, но и в Греции. Здесь землетрясение вызвало разрушения на острове Самос. В частности, разрушена часть церкви Богородицы в Карловасі. Есть информация о как минимум одном пострадавшем.
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