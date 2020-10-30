В Эгейском море близ Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла. И это спровоцировало цунами, которое накрыло турецкий город Сеферихисар (провинция Измир) и затопило его улицы.

Цунами после землетрясения в Турции и его последствия

Как сообщает турецкий телеканал NTV, прибрежные улицы Сеферихисара затоплены примерно на 1 метр. На кадрах с места событий видно, что затоплены автомобили и первые этажи зданий. Информации о пострадавших или жертвах пока нет.

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Цунами после землетрясения в Турции (Фото NTV)

Цунами накрыло и город Измир, который также пострадал после землетрясения. Его заволокло облаком пыли. Здесь разрушены десятки домов. Под завалами находятся люди. Данных о погибших пока нет. Известно, что удалось спасти 70 человек.

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