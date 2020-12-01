Из-за распространения коронавируса на норковой ферме в Литве усыпят 40 тысяч животных. За неделю от COVID-19 на ферме погибли более 1 200 норок.

600 зараженных коронавирусом норок на ферме Danmink в Йонавском районе Литвы уже усыпили. Об этом сообщает BNS.

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В районе ввели режим экстремальной ситуации

С 30 ноября в Йонавском районе ввели режим экстремальной ситуации. Это позволит ферме Danmink получить компенсацию за уничтожение животных.

По словам советника администрации йонавского самоуправления по вопросам гражданской мобилизации Витаутаса Каминскаса, такой режим никак не повлияет на жизнь местных жителей. Все мероприятия направлены конкретно на норковую ферму, где зафиксировали вспышку коронавирусв.

Сейчас у местных властей еще нет четкой схемы противодействия COVID-19 на норковых фермах. Ведь это впервые в государстве зафиксировали распространение вируса на ферме. Сейчас правительство собирает информацию о COVID-19 среди животных.

По информации Государственной продовольственно-ветеринарной службы, когда на Danmink зафиксировали коронавирус, там находилось более 59 тысяч норок. В то же время усыпить планируют 40 тысяч, остальных сохранят для разведения в будущем.

Обратите внимание! Коронавирус на ферме Danmink обнаружили также и у людей. В частности, недуг подхватили 4 работника. Кроме того, на другой норковой ферме в Радвилишкисском районе также зафиксировали COVID-19 среди 2 работников.

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Заметим, норок в Литве проверяли на коронавирус в превентивном порядке после того, как в Дании и других странах зафиксировали вспышки COVID-19 на фермах.

Что известно о вспышке COVID-19 на норковых фермах в Дании