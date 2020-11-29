В Северном Йоркшире в Англии придется уничтожить 10,5 тысячи индюков. Это сделают из-за вспышки птичьего гриппа штамма H5N8 на ферме.

Департамент по делам сельского хозяйства страны отметил, что H5N8 у птиц обнаружили 28 ноября. Об этом сообщили на сайте BBC news.

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За фермой установили надзор

На зараженной ферме приняли решение уничтожить индюков. За предприятием временно установили надзор. Также создали зону контроля длиной 3 километра и шириной 10 километров.

Причины распространения болезни выясняют

По словам главного ветеринарного врача департамента Кристин Миддлмис, сейчас ведомство выясняет причины распространения болезни на этой ферме.

Владельцы птиц должны оставаться настороже в отношении любых признаков болезни, немедленно сообщать о подозрении на заболевание и обеспечивать надлежащую биозащиту в своих помещениях,

– отметила Миддлмис.

Опасности для людей нет

Риска для здоровья населения от вируса очень низкий. Об этом сообщили в службе здоровья Англии. Тем, кто работает на пораженной вирусом ферме, предлагают медицинские консультации.

Что такое птичий грипп? Это разновидность гриппа, который поражает птиц (особенно кур и индеек), а также некоторые виды млекопитающих. Люди заражаются птичьим гриппом во время тесного контакта с больными домашними птицами во время ухода за ними, забоя и обработки.

Доктор Гэвин Дабрера заявил, что Всемирная организация здравоохранения до этого времени никогда не подтверждала случаев инфицирования штаммом H5N8 людей. Также отреагировало и агентство по пищевым стандартам. Оно заявило, что правильно приготовленную птицу и продукты из нее, включая яйца, употреблять вполне безопасно.

Больше о том, что такое птичий грипп, каковы его симптомы и пути заражения – читайте здесь.