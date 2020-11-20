Нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что их встреча с президентом Владимиром Зеленским 4 ноября не была формальной. Свое общение с украинским главой военный назвал "теплым".

В частности, они обсуждали спорт и то, чем Маркив занимался во время заключения. Об этом нацгвардеец рассказал в интервью LB.ua.

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Встреча была теплой. Не только по уставным отношениям – как военнослужащего с главнокомандующим – но и с теплым общением. Не как по протоколу: два-три слова, пофотографировались, развернулись и ушли. Мы посидели, поговорили,

– подчеркнул Маркив.

Что известно о встрече Зеленского и Маркива

Зеленский заявил, что ему было очень приятно встретиться с Маркивым.

Освобождение нацгвардейца президент назвал общей победой. В частности, победой Украины на международной политической арене.

Зеленский расспрашивал Маркива о его самочувствии и планах на будущее.

Военный поблагодарил президента за помощь и поддержку. Он подчеркнул, что забота со стороны Зеленского ему очень приятна.

Обратите внимание! 4 ноября Виталий Маркив вернулся в Украину после 3 лет заключения в Италии. Подробнее о деле Маркива читайте здесь.