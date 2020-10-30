Встреча Ермака с послами стран G7 из-за КСУ: у Зеленского намекнули на внешнее вмешательство
Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с послами стран "Большой семерки". Обговаривали последние события, связанные со скандальными решениями судей Конституционного суда.
Ермак, в частности, рассказал послам о решении и реакции власти на сложившийся политический кризис. Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента.
Важно Украина не должна возвращаться в прошлое, – послы G7 о скандальном решении КСУ
О чем говорили Ермак и послы стран "Большой семерки"
- Глава ОП заверил международных партнеров, что власть будет защищать антикоррупционные органы. По его словам, была обеспечена бесперебойная работа реестров НАПК.
- Он также рассказал, что еще вчера в Верховную Раду был направлен законопроект, цель которого – восстановить доверие к конституционному судопроизводству в Украине.
- По мнению Андрея Ермака, события в КСУ не произошли без внешнего вмешательства, поэтому он выразил надежду, что правоохранители смогут дать оценку ситуации.
- Глава ОП призвал представителей "Большой семерки" следить за работой Антикоррупционного совета, который должен собраться в ближайшее время, а также реакцией всех представителей политических сил, "чтобы иметь реальную картину".
Для нас принципиальна наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути,
– подчеркнул Андрей Ермак.
Андрей Ермак рассказал о местных выборах, которые состоялись в Украине 25 октября, и констатировал: они были открытыми, демократичными и подтвердили тот факт, что в Украине действительно происходит реформа децентрализации.
В то же время временная поверенная в делах США Кристина Квин заверила, что "Большая семерка" готова помочь Украине в дальнейшем продвижении на пути реформ.
Скандальное решение КСУ: что надо знать
- 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного Кодекса Украины. Именно она предусматривает наказание за ложное декларирование (штраф или лишение свободы) чиновников государственного или местного уровня.
- Решение приняли по иску нардепов от ОПЗЖ и "За майбутнє". Последних активно связывают с олигархом Коломойским.
- Это возмутило украинцев, 30 октября они вышли на массовый протест в центре Киева.
- Также обеспокоена приговором и мировое сообщество. В ЕС уже заявили, что это может привести к потере безвизового режима.
Кстати Тупицкий "не услышал" от послов G7, что они не уважают решение КСУ
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