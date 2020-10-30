Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с послами стран "Большой семерки". Обговаривали последние события, связанные со скандальными решениями судей Конституционного суда.

Ермак, в частности, рассказал послам о решении и реакции власти на сложившийся политический кризис. Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента.

Важно Украина не должна возвращаться в прошлое, – послы G7 о скандальном решении КСУ

О чем говорили Ермак и послы стран "Большой семерки"

Глава ОП заверил международных партнеров, что власть будет защищать антикоррупционные органы. По его словам, была обеспечена бесперебойная работа реестров НАПК.

Он также рассказал, что еще вчера в Верховную Раду был направлен законопроект, цель которого – восстановить доверие к конституционному судопроизводству в Украине.

По мнению Андрея Ермака, события в КСУ не произошли без внешнего вмешательства, поэтому он выразил надежду, что правоохранители смогут дать оценку ситуации.

Глава ОП призвал представителей "Большой семерки" следить за работой Антикоррупционного совета, который должен собраться в ближайшее время, а также реакцией всех представителей политических сил, "чтобы иметь реальную картину".

Для нас принципиальна наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути,

– подчеркнул Андрей Ермак.

Андрей Ермак рассказал о местных выборах, которые состоялись в Украине 25 октября, и констатировал: они были открытыми, демократичными и подтвердили тот факт, что в Украине действительно происходит реформа децентрализации.

В то же время временная поверенная в делах США Кристина Квин заверила, что "Большая семерка" готова помочь Украине в дальнейшем продвижении на пути реформ.

Обратите внимание! Ранее на решение Конституционного суда послы G7 уже реагировали. Они подчеркнули, что встревожены такими новостями. Дипломаты отметили, что Украина достигла значительного прогресса, внедряя после Революции Достоинства антикоррупционные реформы, однако сейчас может сделать шаг в прошлое.

Скандальное решение КСУ: что надо знать

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного Кодекса Украины. Именно она предусматривает наказание за ложное декларирование (штраф или лишение свободы) чиновников государственного или местного уровня.

Решение приняли по иску нардепов от ОПЗЖ и "За майбутнє". Последних активно связывают с олигархом Коломойским.

Это возмутило украинцев, 30 октября они вышли на массовый протест в центре Киева.

Также обеспокоена приговором и мировое сообщество. В ЕС уже заявили, что это может привести к потере безвизового режима.

Кстати Тупицкий "не услышал" от послов G7, что они не уважают решение КСУ