Польский президент Анджей Дуда во время визита в Украину пообещал лоббировать продление санкций против России.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину с трехдневным визитом еще 11 октября. Он посетил памятные места и встретился с Владимиром Зеленским. Сайт 24 канала рассказывает, что обсуждали президенты и какие решения приняли.

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Что посетил Дуда в Украине

Анджей Дуда собирался посетить Украину с официальным визитом еще в апреле 2020 года, но пандемия коронавируса внесла коррективы и изменила планы. Не смотря на это, Владимир Зеленский встречался с коллегой, правда, в Варшаве. До этого Дуда приезжал в Украину только в 2017 году, а вот нынешний визит – первая зарубежная поездка для польского президента после того, как его переизбрали на должность.

В первую очередь, Дуда посетил польское военное кладбище в Быковне, где почтил память 3435 польских заключенных из катынского списка – жертв советского НКВД. Во время речи Дуда отметил, что Польша – союзник Украины и стоит "бок о бок перед лицом новой российской агрессии".

Та (агрессия – ред.), что охватила Крым, что охватила земли Донецка и Луганска – трагедия, с которой мир, Европа никогда не смогут смириться, – сказал польский президент.

Он добавил, что сегодня их обязанность – восстановить и Украине, и Европе те границы, которые были бы границами честности, международного права, справедливости и порядочности.

О чем говорили с Зеленским

12 октября Анджей Дуда встретился с Владимиром Зеленским и обсудил ряд важных вопросов. Ранее сообщалось, что главы двух государств подпишут в Киеве важную декларацию о стратегии действий в различных сферах, в частности, безопасности и экономического сотрудничества. Об этом говорил глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, передает издание РАР.

Президенты примут очень важную политическую декларацию, которая суммирует все важнейшие направления в двусторонних отношениях, как в вопросах безопасности, экономической ситуации, так и в вопросах национальных меньшинств в обеих странах, и исторических вопросов, – сказал Щерский.

Эта декларация комплексно описывает стратегию и общие цели польско-украинской политики и польско-украинских отношений в целом. Во вторник, 13 октября, Анджей Дуда вместе с Зеленским посетит бизнес-мероприятие в Одессе.

Президенты также обсудили:

планы об объединении транспортно-транзитного потенциала двух государств;

открытие нового генерального консульства Украины во Вроцлаве;

осуществление шагов для урегулирования вопроса общей исторической памяти;

создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций двух государств;

дальнейшее развитие возможностей и потенциала литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

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Безопасность

"Мы обсудили инициативу "Трех морей", а главное – предметную заинтересованность Украины присоединиться к этой важной для нас инициативы. Я надеюсь на поддержку господина Дуды как одного из инициаторов такой важной платформы диалога", – сказал Зеленский.

Что такое "Инициатива "Трех морей"? Инициатива "Трех морей", или же "Триморья" – это политическое объединение 12-ти стран, которое было создано по инициативе Польши и Хорватии. Инициатива направлена на создание регионального диалога по различным вопросам, касающимся стран-членов. Но Украина не входит в состав инициативы, потому что туда входят только страны-члены ЕС.

Много внимания уделили вопросу безопасности, сохранению целостности украинских границ и возвращению контроля Украины над частью территории Донецкой и Луганской областей, а также над Крымом. Дуда подчеркнул, что будет поднимать вопрос сохранения санкций против России до деоккупации Крыма.

Экономика и торговля

Во время встречи Владимир Зеленский отметил: Польша – наш четвертый крупнейший торговый партнер и выразил надежду, что председательство Польши в Совете Европейского Союза в 2025 году будет способствовать получению Украиной полноправного членства в ЕС.

Президенты договорились безотлагательно активизировать работу украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Также оба государства заинтересованы в росте объемов взаимных инвестиций в Украине и Польше.

Подчеркиваем необходимость дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере для укрепления энергетической безопасности в регионе и Европе в целом. Видим важность повышения надежности и диверсификации поставок энергоносителей, а также обеспечения прозрачности энергетического сектора, – говорится в совместном заявлении президентов Украины и Польши.

Дуда же напомнил, что в прошлом году товарооборот между Украиной и Польшей составил 7,5 миллиарда евро, а в Украине работают 1200 польских предприятий.



Владимир Зеленский и Анджей Дуда на встрече в Киеве 12 октября / Фото: Офис президента Украины

Исторический вопрос

Одним из краеугольных камней польско-украинского диалога является именно исторический вопрос. Ведь в предыдущих договоренностях президентов Польши и Украины была отмена Украиной моратория на эксгумацию польских захоронений. В обмен на это польская сторона должна была восстановить уничтоженные украинские места памяти в Польше.

Активно скандал вокруг вопроса начал разгораться в 2017 году. Тогда в Польше уничтожили памятник воинам УПА, после чего в Украине и ввели мораторий на поиск и эксгумацию польских захоронений на своей территории.

На встрече президенты осудили акты надругательства над памятниками культуры и призвали соответствующие органы власти осуществлять надлежащую опеку над ними.

Мы подтверждаем важность защиты прав национальных меньшинств в Украине и Республике Польша, в частности, в области образования, в соответствии со взятыми международными обязательствами и двусторонними соглашениями, – говорится в совместном заявлении.

Зеленский напомнил, что Украина уже решила вопрос выдачи разрешений на поисковые работы для польских ученых и археологов, а Польша решила вопрос реконструкции памятной плиты на украинской братской могиле на горе Монастырь.

Что говорят о встрече эксперты

Лилия Брудницкая, эксперт Центра структурной политологии "Выбор", отметила, что Польша в ЕС считается, совместно с балтийскими государствами, негласным куратором Украины. Поэтому визит Анджея Дуды выдается как послесловие саммита, во время которого и будут окончательно согласованы основные противоречия.

Главное из них – не столько экономика, сколько политика. В этот раз Евросоюз дипломатично одобрил ряд соглашений с Украиной, но основные средства наш президент привез из Великобритании, которая уже не является членом ЕС. Достаточно заметны трещинки в отношениях Украины с Евросоюзом. Это приехал прозондировать польский президент, – говорит Брудницкая.

Она добавила, что учитывая проамериканскую, если точнее – проамериканско-демократическую – ориентацию Польши, официальной Варшаве важно знать, как будет действовать Украина при различных сценариях развертывания событий в США. В том числе, если после президентских выборов там какой-то из конфликтов сдетонирует и это скажется на контурах самого ЕС.

Алена Гетьманчук, директор центра "Новая Европа", считает, что отношения двух стран так и застряли где-то на стадии между старым-добрым патронажем и полноценным украинско-польским партнерством.

В обеих странах в какой-то момент надломилась вера друг в друга: в Польше пошатнулась вера в то, что Украина из вечного неудачника-соседа превратится в жизнеспособную европейскую страну, в Украине – что Польша и в дальнейшем будет примером успешных реформ, доказательством правильно сделанного выбора в пользу членства в ЕС и НАТО, и при необходимости – защитником Украины, – написала Гетманчук на портале "Новая Польша".