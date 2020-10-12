Встреча Зеленского и Дуды: о чем договорились президенты Украины и Польши
Президент Польши Анджей Дуда 12 октября находится с официальным визитом в Украине. Польский лидер встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время встречи политики обратили особое внимание на вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества.
О договоренности президентов Зеленского и Дуды во время визита последнего в Украину рассказывает 24 канал.
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Коротко о договоренностях:
Одной из основных тем стал вопрос экономического и инвестиционного сотрудничества. Украинский президент подчеркнул, что пандемия коронавируса несколько замедлила темпы экономического сотрудничества Украины и Польши.
Но сегодня мы можем восстановить положительную динамику и рост предыдущих лет. Такой оптимизм дают объемы польских инвестиций в экономику Украины,
– отметил Владимир Зеленский.
В вопросах экономического сотрудничества Президент Украины заявил о подписании на встрече ряда важных документов, которые в частности гарантируют перспективы увеличения инвестиций в экономику Украины.
О чем договорились президенты:
- планах об объединении транспортно-транзитного потенциала двух государств,
- открытии нового генерального консульства Украины во Вроцлаве,
- осуществлении шагов для урегулирования вопроса общей исторической памяти,
- создании благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций двух государств.
Что известно о визите Анджея Дуды в Украину
- Президент Польши прибыл в Украину 12 октября. В планах визита – посещение Одессы вместе с президентом Зеленским.
- Однако сначала президент Польши почтил жертв сталинизма на польском военном кладбище в Быковне.
- Сам Дуда отметил чрезвычайную важность встречи с Зеленским. По словам главы государства, международное сотрудничество выходит на очень важный уровень во время пандемии.