Президент Польши Анджей Дуда 12 октября находится с официальным визитом в Украине. Польский лидер встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время встречи политики обратили особое внимание на вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества.

О договоренности президентов Зеленского и Дуды во время визита последнего в Украину рассказывает 24 канал.

К теме Дуда имеет шанс на прорыв в примирении с Украиной, – бывший президент Польши

Коротко о договоренностях:

Одной из основных тем стал вопрос экономического и инвестиционного сотрудничества. Украинский президент подчеркнул, что пандемия коронавируса несколько замедлила темпы экономического сотрудничества Украины и Польши.

Но сегодня мы можем восстановить положительную динамику и рост предыдущих лет. Такой оптимизм дают объемы польских инвестиций в экономику Украины,

– отметил Владимир Зеленский.

В вопросах экономического сотрудничества Президент Украины заявил о подписании на встрече ряда важных документов, которые в частности гарантируют перспективы увеличения инвестиций в экономику Украины.

О чем договорились президенты:

планах об объединении транспортно-транзитного потенциала двух государств,

открытии нового генерального консульства Украины во Вроцлаве,

осуществлении шагов для урегулирования вопроса общей исторической памяти,

создании благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций двух государств.

Что известно о визите Анджея Дуды в Украину

Президент Польши прибыл в Украину 12 октября. В планах визита – посещение Одессы вместе с президентом Зеленским.

Однако сначала президент Польши почтил жертв сталинизма на польском военном кладбище в Быковне.

Сам Дуда отметил чрезвычайную важность встречи с Зеленским. По словам главы государства, международное сотрудничество выходит на очень важный уровень во время пандемии.

Последний раз Дуда посещал Украину в декабре 2017 года. Тогда он вместе с тогдашним президентом Петром Порошенко посетили Мемориал жертвам тоталитаризма в Харькове.