Издание "Зеркало недели" сообщает, что во время визита в Британию Владимир Зеленский имел закрытую встречу с главой разведки MИ-6 Ричардом Муром. На ней говорилось и об окружении украинского лидера. Журналист-расследователь Дмитрий Гнап считает, что вероятность такой встречи является высокой.

Также вполне вероятно, что к разговору могли быть не приглашены руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместитель Сергей Шефир. Об этом Дмитрий Гнап рассказал в эфире 24 канала.

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Почему на встрече не было представителей ОП

По словам Дмитрия Гнапа, источники "Зеркала недели" сообщают, что якобы ближайшее окружение президента могло коммуницировать с Россией.

"Как известно, после серии очень важных событий, в России и Британии напряженные отношения. В частности, окончательной каплей, которая разозлила британцев, стало отравление Скрипалей и гибель британской гражданки", – вспомнил он.

Справка. 4 марта 2018 года в Британии отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Следствие установило, что их атаковали нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России.

После этого Британия настроена жестко в отношении России. Поэтому старается любые свои отношения с украинской властью выстраивать таким образом, чтобы не было утечки информации в Кремль.

"Британцы имеют обоснованное право считать, что Ермак и Шефир на сегодня до сих пор сохраняя бизнес-интересы в России, имея давние бизнес-связи с РФ, могут стать каналом утечки важной информации для Зеленского, какую имеет Великобритания", – пояснил журналист-расследователь.

Кто мог знать о тайной встрече Зеленского и шефа MИ-6

По мнению Дмитрия Гнапа, о факте этой встречи знал более широкий круг лиц и со стороны Британии и Украины. Впрочем знали, кто именно участвует. Но о чем они разговаривали – источники могут домысливать, что-то пересказывать.

Также он отметил: не исключено, что британцы сами могли кое-что сообщить источникам, прессе. Как это произошло недавно во время разговора Макрона с Путиным. Тогда президенты Франции и России обсуждали отравление Навального.

"После этого именно французская сторона организовала утечку информации об этих сугубо конфиденциальных переговорах. За то, что французов очень разозлила российская позиция в этом вопросе", – подытожил журналист.

Дмитрий Гнап о возможности закрытой встречи Зеленского с шефом разведки Британии: видео