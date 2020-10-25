Встретимся в новой Беларуси: предприятия страны начали новые забастовки
В Беларуси некоторые компании объявили 26 октября выходным днем, еще часть предприятий ушла на "бессрочные каникулы". Перед тем в стране начался масштабный протест.
Почему компании объявили выходной
Некоторые компании не будут работать по техническим причинам, другие – из-за возможных проблем с транспортом и интернетом, а также – в знак солидарности с протестующими, сообщает TUT.by.
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Некоторые организации заявили, что уходят в бессрочный отпуск. Когда предприятия возобновят работу, неизвестно.
Встретимся уже в новой Беларуси,
– обратился один из магазинов к клиентам.
Директор одной из языковых школ отметил, что день будет нерабочим в поддержку гражданского общества Беларуси. По его словам, одно предприятие – это капля в море, но именно из этих капель образуется океан.
Большинство закрытых предприятий расположены в Минске, однако и организации из других городов. В частности, из Гродно, Витебска, Бреста, Несвижа.
Кто объявил выходной:
- торговые центры,
- магазины,
- бары и кафе,
- языковые школы,
- тренажерные залы,
- туристические компании,
- службы доставки цветов,
- студии дизайна,
- салоны красоты,
- сервисные центры по ремонту техники,
- бильярдные клубы.
Что происходит в Беларуси последние новости
- В Минске 25 октября начался масштабный протест. Силовики жестоко разгоняли протестующих светошумовыми гранатами.
- Также сотрудники ОМОНа стреляли в толпу резиновыми пулями. Люди убегали. Уже есть первые раненые.
- Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поставила ультиматум самопровозглашенному действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко. Поскольку власть не выполнила условий, белорусы вышли на масштабный протест.