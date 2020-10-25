В Беларуси некоторые компании объявили 26 октября выходным днем, еще часть предприятий ушла на "бессрочные каникулы". Перед тем в стране начался масштабный протест.

Почему компании объявили выходной

Некоторые компании не будут работать по техническим причинам, другие – из-за возможных проблем с транспортом и интернетом, а также – в знак солидарности с протестующими, сообщает TUT.by.

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Некоторые организации заявили, что уходят в бессрочный отпуск. Когда предприятия возобновят работу, неизвестно.

Встретимся уже в новой Беларуси,

– обратился один из магазинов к клиентам.

Директор одной из языковых школ отметил, что день будет нерабочим в поддержку гражданского общества Беларуси. По его словам, одно предприятие – это капля в море, но именно из этих капель образуется океан.

Большинство закрытых предприятий расположены в Минске, однако и организации из других городов. В частности, из Гродно, Витебска, Бреста, Несвижа.

Кто объявил выходной:

торговые центры,

магазины,

бары и кафе,

языковые школы,

тренажерные залы,

туристические компании,

службы доставки цветов,

студии дизайна,

салоны красоты,

сервисные центры по ремонту техники,

бильярдные клубы.

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